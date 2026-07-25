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Paris : un homme tué au couteau lors d’une rixe dans le 10ᵉ arrondissement

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Paris : un homme tué au couteau lors d'une rixe dans le 10ᵉ arrondissement
Paris : un homme tué au couteau lors d'une rixe dans le 10ᵉ arrondissement

Un homme a perdu la vie et trois autres personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d’une violente rixe survenue dans le 10ᵉ arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés à proximité du canal Saint-Martin, où une altercation a dégénéré en attaque à l’arme blanche.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la dispute aurait débuté rue Lafayette avant de se poursuivre quai de Valmy. Les policiers, appelés vers 4 heures du matin, ont découvert un homme grièvement blessé d’un coup de couteau au thorax. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas survécu à ses blessures.

Une enquête pour homicide volontaire

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire et violences aggravées par l’usage d’une arme, confiée au 2ᵉ district de police judiciaire. Trois autres personnes, également blessées à l’arme blanche, ont été transportées à l’hôpital afin d’y recevoir des soins.

Les enquêteurs s’attachent désormais à reconstituer le déroulement précis de cette altercation et à déterminer les circonstances ayant conduit à cette explosion de violence.

Un suspect placé en garde à vue

Un homme né en 1988 à Paris, présenté comme le principal suspect, a été identifié puis interpellé par les forces de l’ordre. Lui-même blessé au cours de la rixe, il a d’abord été pris en charge à l’hôpital avant d’être placé en garde à vue.

Les motivations exactes de cette rixe restent inconnues à ce stade. Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités de chacun et de comprendre les raisons de ce drame survenu en plein cœur de la capitale.

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