Paris : un homme tué au couteau lors d’une rixe dans le 10ᵉ arrondissement

Une rixe dans le 10ᵉ arrondissement de Paris entraîne la mort d'un homme et trois blessés par arme blanche. L'altercation débute rue Lafayette avant de se poursuivre quai de Valmy. Un suspect est interpellé et une enquête pour homicide volontaire est ouverte afin d'éclaircir les circonstances de cette violence.

Un homme a perdu la vie et trois autres personnes ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d’une violente rixe survenue dans le 10ᵉ arrondissement de Paris. Les faits se sont déroulés à proximité du canal Saint-Martin, où une altercation a dégénéré en attaque à l’arme blanche.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la dispute aurait débuté rue Lafayette avant de se poursuivre quai de Valmy. Les policiers, appelés vers 4 heures du matin, ont découvert un homme grièvement blessé d’un coup de couteau au thorax. Malgré l’intervention rapide des secours, la victime n’a pas survécu à ses blessures.

Une enquête pour homicide volontaire

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire et violences aggravées par l’usage d’une arme, confiée au 2ᵉ district de police judiciaire. Trois autres personnes, également blessées à l’arme blanche, ont été transportées à l’hôpital afin d’y recevoir des soins.

Les enquêteurs s’attachent désormais à reconstituer le déroulement précis de cette altercation et à déterminer les circonstances ayant conduit à cette explosion de violence.

Un suspect placé en garde à vue

Un homme né en 1988 à Paris, présenté comme le principal suspect, a été identifié puis interpellé par les forces de l’ordre. Lui-même blessé au cours de la rixe, il a d’abord été pris en charge à l’hôpital avant d’être placé en garde à vue.

Les motivations exactes de cette rixe restent inconnues à ce stade. Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités de chacun et de comprendre les raisons de ce drame survenu en plein cœur de la capitale.