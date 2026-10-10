Primaire à gauche : plus de 71 000 votants malgré la cyberattaque, la participation dépasse déjà les 50 %

La primaire de la gauche sociale-démocrate enregistre plus de 71 000 votants malgré une cyberattaque ayant perturbé le début du scrutin. Avec plus de 140 000 inscrits, les organisateurs prolongent le vote jusqu'à dimanche, espérant garantir une participation accrue et préserver l'intégrité du processus électoral.

La primaire de la gauche sociale-démocrate semble retrouver son rythme après un démarrage particulièrement compliqué. Ce samedi 10 octobre 2026, les organisateurs ont annoncé que 71 250 électeurs avaient participé au scrutin à 8 heures du matin, soit déjà plus de la moitié des quelque 140 000 personnes inscrites. Un chiffre encourageant pour cette consultation destinée à désigner le candidat de la gauche sociale-démocrate à l’élection présidentielle de 2027. Cette progression intervient après une première journée marquée par une cyberattaque qui avait fortement perturbé l’accès à la plateforme de vote électronique. Vendredi à 19 heures, seuls 20 000 électeurs avaient pu exprimer leur choix. En l’espace de treize heures, plus de 51 000 votes supplémentaires ont donc été enregistrés, signe d’une nette amélioration du fonctionnement du dispositif.

Le scrutin avait pourtant commencé dans des conditions particulièrement difficiles. Dès son ouverture vendredi à 8 heures, la plateforme e-votez.net avait été la cible d’une attaque informatique destinée à saturer ses capacités de connexion. Des programmes automatisés avaient provoqué un afflux massif de demandes d’accès, ralentissant considérablement les opérations sans interrompre totalement le service. Face à ces difficultés, la commission d’organisation présidée par Patrick Mennucci avait décidé, en accord avec les cinq candidats, de prolonger le vote jusqu’à dimanche 11 octobre à 18 heures, alors que sa clôture était initialement prévue samedi à 20 heures. Les organisateurs affirment que les suffrages enregistrés n’ont pas été modifiés et que l’intégrité du scrutin reste préservée. La section spécialisée dans la cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête, tandis que l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information a également été saisie.

Cinq candidats pour une investiture présidentielle

Cette primaire oppose cinq personnalités qui défendent des orientations parfois sensiblement différentes pour l’avenir de la gauche. Raphaël Glucksmann, eurodéputé et figure de Place publique, affronte notamment Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Ségolène Royal, ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2007, participe également à la compétition, aux côtés des députés Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel, membre de La Gauche républicaine et socialiste. Les débats télévisés organisés avant le scrutin ont permis de faire apparaître plusieurs divergences, particulièrement sur la question des alliances avec La France insoumise et sur les orientations économiques et internationales. Malgré ces désaccords, les cinq candidats participent à une consultation dont l’objectif est de désigner une candidature commune pour 2027.

La participation constitue déjà l’un des enseignements importants de cette primaire. Le nombre d’inscrits s’est révélé supérieur aux premières attentes, avec une proportion importante de sympathisants n’appartenant pas directement aux formations organisatrices. Selon Le Monde, près de 80 000 électeurs présentent ainsi un profil politique difficile à identifier avant le dépouillement. Cette particularité rend l’issue du scrutin moins prévisible, les rapports de force internes aux partis ne permettant pas nécessairement d’anticiper les préférences de l’ensemble du corps électoral. Les enquêtes d’opinion publiées avant le vote donnent des indications sur la popularité des candidats, mais elles ne constituent pas une mesure directe des intentions des personnes inscrites à cette primaire. Le résultat pourrait donc différer des équilibres observés au sein des appareils politiques.

Une cyberattaque qui soulève des questions sur le vote électronique

Au-delà de la compétition entre les candidats, les incidents informatiques ont placé les organisateurs face à un enjeu de crédibilité. Le choix d’un scrutin exclusivement numérique devait permettre de faciliter la participation et d’éviter les contraintes logistiques liées à l’ouverture de bureaux de vote physiques. Mais l’attaque subie vendredi a montré les limites de cette organisation lorsqu’une plateforme devient temporairement difficile d’accès. Le risque principal ne réside pas uniquement dans une éventuelle altération des suffrages, que les organisateurs disent avoir écartée, mais également dans les conséquences des perturbations sur la participation. Des électeurs peuvent en effet renoncer à voter lorsqu’ils rencontrent des problèmes répétés de connexion. La prolongation décidée vendredi vise précisément à leur laisser davantage de temps pour exercer leur droit de vote.

La progression enregistrée samedi matin constitue donc un premier indicateur rassurant pour les responsables de la consultation. En dépassant les 71 000 suffrages, le scrutin a franchi le seuil symbolique de la moitié des inscrits alors qu’il reste encore plus d’une journée avant sa clôture. Les organisateurs devront néanmoins maintenir leur vigilance jusqu’à dimanche soir afin de garantir le fonctionnement de la plateforme et la régularité des opérations. À ce stade, aucune information officielle ne permet d’identifier les auteurs de la cyberattaque ni d’en déterminer les motivations. L’enquête judiciaire devra notamment préciser les moyens techniques utilisés et établir d’éventuelles responsabilités. Pour les cinq candidats, l’enjeu consiste désormais à permettre au débat politique de reprendre sa place après une séquence largement dominée par les difficultés informatiques.

Des résultats attendus dimanche soir avant un éventuel second tour

Les résultats du premier tour devraient être annoncés dimanche 11 octobre, après la clôture du scrutin fixée à 18 heures. Si aucun candidat ne remplit les conditions nécessaires pour être désigné dès cette première étape, un second tour sera organisé les 16 et 17 octobre. Les électeurs devront alors départager les candidats encore en lice. Cette deuxième phase pourrait donner lieu à de nouveaux débats sur les orientations politiques et les alliances envisagées pour l’élection présidentielle. La direction du Parti socialiste et les autres formations engagées dans la consultation souhaitent disposer rapidement d’un candidat afin de préparer la campagne de 2027, dans un contexte de recomposition des rapports de force à gauche.

Pour les organisateurs, cette primaire représente un test à la fois politique et organisationnel. La participation relativement importante observée dès samedi matin montre que la consultation suscite un intérêt réel auprès des militants et des sympathisants. Elle ne permet cependant pas, à elle seule, de mesurer la capacité du futur candidat à rassembler l’ensemble de la gauche ni de préjuger de son résultat lors de l’élection présidentielle. La désignation d’une personnalité commune ne suffira pas à effacer les divergences apparues pendant la campagne, notamment sur les alliances et le programme. Après les difficultés techniques des premières heures, les responsables de la primaire devront donc relever un nouveau défi : transformer cette mobilisation électorale en une dynamique politique durable. Le rendez-vous de dimanche soir constituera une première étape dans cette perspective.