POLITIQUE

Électricité : la promesse de Lecornu de ne pas augmenter les factures cet hiver est-elle vraiment une nouvelle mesure ?

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Sébastien Lecornu a promis aux Français que les prix de l’électricité n’augmenteraient pas cet hiver. Une annonce présentée comme un engagement en faveur du pouvoir d’achat, mais dont la portée réelle suscite des interrogations. Dans une analyse publiée vendredi 9 octobre et actualisée ce samedi par Le Monde, le quotidien souligne qu’une grande partie des ménages bénéficiait déjà d’une visibilité sur leurs tarifs jusqu’au 1er février 2027.

Lors de son allocution du 7 octobre depuis Matignon, le Premier ministre avait notamment cherché à rassurer les Français sur leurs dépenses énergétiques, dans un contexte marqué par la hausse des carburants et les tensions sur le pouvoir d’achat. Son engagement concernant l’électricité devait permettre d’écarter le risque d’une nouvelle augmentation des factures pendant les mois les plus froids.

Une stabilité tarifaire déjà largement prévue

Mais la promesse gouvernementale ne constitue pas nécessairement une nouvelle protection pour tous les consommateurs. Comme le relève Le Monde, une grande partie des ménages disposait déjà d’une certaine visibilité tarifaire jusqu’au 1er février 2027. L’annonce de Sébastien Lecornu pourrait donc principalement confirmer une situation existante plutôt qu’introduire un nouveau dispositif de soutien.

La distinction est importante, car les consommateurs ne disposent pas tous du même contrat. Certains bénéficient des tarifs réglementés, tandis que d’autres ont souscrit des offres de marché, à prix fixes ou variables. L’engagement du Premier ministre doit donc être apprécié en fonction des catégories de contrats effectivement concernées et des mécanismes tarifaires existants.

La question reste également ouverte pour la période suivant l’hiver. La stabilité annoncée ne garantit pas à elle seule l’absence de futures hausses, notamment si les conditions de marché ou les décisions tarifaires évoluent. À ce stade, aucune nouvelle mesure générale de gel des prix distincte des dispositifs existants n’a été identifiée dans les éléments disponibles.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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