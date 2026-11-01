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Congrès du RN : grâce au signalement d’un imam, la police découvre sept armes chez un homme soupçonné d’un projet violent

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Congrès du RN : grâce au signalement d'un imam, la police découvre sept armes chez un homme soupçonné d'un projet violent
Congrès du RN : grâce au signalement d'un imam, la police découvre sept armes chez un homme soupçonné d'un projet violent

Un homme de 39 ans a été interpellé dans les Yvelines après avoir tenu des propos laissant craindre une possible action violente contre le congrès du Rassemblement national à Orléans. Selon les informations révélées samedi par Europe 1, l’intéressé aurait évoqué cette possibilité lors d’un échange avec un imam, au lendemain de l’attentat de Trappes et de La Verrière. Alertés, les policiers ont procédé à des investigations qui les ont conduits à découvrir sept armes à feu et de nombreuses munitions à son domicile.

Les faits remontent au 23 octobre. L’homme s’était présenté devant une mosquée de La Verrière, où il aurait exprimé sa colère après les attaques commises dans la journée. Au cours de la conversation, l’imam aurait compris qu’il possédait des armes et envisageait de se rendre à Orléans, où le RN devait tenir son congrès. Les enquêteurs ont rapidement identifié l’intéressé. La perquisition menée à son domicile a permis de retrouver cinq armes de poing, deux armes longues et plusieurs munitions.

Libéré après sa garde à vue, l’homme conteste avoir préparé un passage à l’acte

Lors de son audition, le suspect aurait reconnu avoir tenu les propos rapportés par l’imam, tout en contestant avoir été réellement en mesure de mener une action violente. Ancien tireur sportif, il a expliqué la présence des armes par cette activité passée. Il a également invoqué d’importantes difficultés de mobilité liées à son état de santé. À l’issue de sa garde à vue, il a été remis en liberté, tandis que les investigations se poursuivent sous la forme d’une enquête préliminaire. Une expertise psychiatrique est notamment attendue.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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