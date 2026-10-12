L’ancien recteur de la cathédrale de Clermont-Ferrand condamné pour agression sexuelle

Le père Bernard Lochet, ancien recteur de la cathédrale de Clermont-Ferrand, est condamné à six mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, à la suite d'une plainte d'une jeune femme. En plus de l'emprisonnement, il doit suivre des soins et sera inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles.

Le père Bernard Lochet, qui dirigeait la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, a été reconnu coupable d’agression sexuelle et condamné vendredi 9 octobre à six mois de prison avec sursis. Il sera inscrit au fichier national des auteurs d’infractions sexuelles.

Le père Bernard Lochet a comparu vendredi devant la justice dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, procédure par laquelle le prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés avant l’audience. L’ancien recteur de la cathédrale de Clermont-Ferrand a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour agression sexuelle, à la suite de la plainte déposée par une jeune femme.

Le diocèse de Clermont avait suspendu le prêtre de ses fonctions en septembre 2025, évoquant alors des « comportements inappropriés ». La procédure judiciaire engagée dans la foulée a abouti à cette condamnation prononcée moins d’un an après la mise à l’écart du religieux.

Obligation de soins et inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles

Outre la peine d’emprisonnement avec sursis, le tribunal a assorti la condamnation d’une obligation de soins et d’une peine d’inéligibilité d’un an. Le père Lochet sera par ailleurs inscrit au Fijais, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes, qui soumet ses inscrits à des obligations de signalement régulier auprès des autorités.