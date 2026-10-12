«Il n’est plus là»: le bouleversant hommage d’Isabelle Morini-Bosc à son mari Alain, décédé l’an dernier

Isabelle Morini-Bosc se rend à Évian-les-Bains pour honorer la mémoire de son mari Alain, décédé en 2025, en célébrant leur anniversaire de mariage. Accompagnée de ses amis, elle perpétue ainsi une tradition qui souligne l'importance de leur histoire commune, tout en mêlant émotion et autodérision.

Isabelle Morini-Bosc continue d’entretenir le souvenir de son mari Alain, décédé le 7 mars 2025 à l’âge de 73 ans. Lors de son dernier direct sur Twitch, la chroniqueuse de Tout beau, tout n9uf a confié qu’elle pourrait manquer son prochain rendez-vous avec ses spectateurs pour une raison très personnelle : elle souhaite retourner à Évian-les-Bains, au bord du lac Léman, afin de respecter un rituel lié à son anniversaire de mariage.

Un pèlerinage à Évian pour célébrer leur anniversaire de mariage

La journaliste, qui avait épousé Alain Morini en 1978, a expliqué que cette période de l’année restait intimement associée à leur histoire d’amour. Malgré la disparition de son époux, elle entend poursuivre une tradition qui lui tient à cœur.

« La semaine prochaine, ça aurait dû être l’anniversaire de mariage avec mon mari. Il n’est plus là mais je continue d’aller en pèlerinage à Évian ce week-end-là, dans le formidable Hôtel des Cygnes qui a les pieds dans l’eau, dans le lac Léman », a-t-elle raconté.

Situé directement au bord du lac Léman, l’Hôtel Les Cygnes est donc devenu une étape de ce rendez-vous personnel. Pour Isabelle Morini-Bosc, ce déplacement permet de continuer à marquer une date qui a rythmé sa vie de couple pendant près d’un demi-siècle.

« Mes amis viennent au secours de la vieille »

Fidèle à son humour, la chroniqueuse a ensuite expliqué qu’elle ne ferait pas ce voyage seule. Plusieurs de ses amis l’accompagneront pour partager ce week-end chargé de souvenirs.

« J’y vais avec mes amis, qui n’ont pas trop le choix, ils n’osent pas me dire non, ils viennent au secours de la vieille », a-t-elle plaisanté.

Cette confidence mêlant émotion et autodérision explique pourquoi la journaliste pourrait ne pas assurer sa prochaine émission sur Twitch. Elle n’a toutefois pas présenté son absence comme définitivement confirmée.

Près de 47 ans de mariage, interrompus par la maladie

Isabelle Morini-Bosc avait annoncé la mort de son mari le 10 mars 2025, trois jours après sa disparition. Alain Morini, ingénieur chimiste de profession, souffrait depuis plusieurs années d’une leucémie. La journaliste avait progressivement réduit certaines de ses activités professionnelles pour rester auprès de lui pendant sa maladie.

Mariés en 1978, Isabelle et Alain avaient partagé près de 47 années de vie commune et avaient eu un fils, Guillaume. Au moment d’annoncer son décès, elle lui avait rendu hommage dans un message publié sur les réseaux sociaux : « Il devait être le copain-d’une-nuit, il a été l’homme-de-ma-vie. Mon homme. »

Elle avait également fait une promesse : « Alain est parti vendredi, il aimait Dieu, les nôtres, la vie, ses amis, les miens aussi, je vais désormais les aimer-pour-nous-deux. »

Un an et demi après la disparition de son époux, Isabelle Morini-Bosc continue de parler publiquement de lui. En mars dernier, pour le premier anniversaire de sa mort, elle lui avait déjà dédié une émission en présence de Laurence Boccolini, avec laquelle Alain entretenait également des liens d’affection.

Cette fois, c’est loin des plateaux de télévision et des directs sur Internet qu’elle souhaite lui rendre hommage, entourée de ses amis, au bord du lac Léman, là où elle a choisi de continuer à célébrer leur anniversaire de mariage.