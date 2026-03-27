Liban : la guerre entre le Hezbollah et Israël accentue les divisions internes

La guerre entre Hezbollah et Israël plonge le Liban dans une crise profonde, exacerbant des fractures politiques et confessionnelles déjà anciennes.

Selon plusieurs analystes, ce conflit pourrait devenir l’un des plus déstabilisateurs pour le pays depuis la guerre civile de 1975-1990.

Les bombardements israéliens et les ordres d’évacuation ont entraîné le déplacement de nombreux habitants, en particulier des populations chiites considérées comme proches du Hezbollah.

Ces déplacés se réfugient dans d’autres régions du pays, notamment à majorité chrétienne ou druze, où les tensions s’intensifient.

Dans certains cas, des contrôles d’identité sont imposés aux personnes déplacées cherchant un logement, tandis que des affrontements ont été signalés entre habitants et réfugiés internes.

Une partie de la population accuse le Hezbollah d’avoir entraîné le Liban dans un nouveau conflit en soutenant l’Iran, à peine plus d’un an après une précédente escalade.

La question du désarmement du Hezbollah demeure un point de fracture majeur, le groupe refusant de rendre ses armes malgré les tentatives de l’État.

De son côté, Israël a menacé d’intensifier ses opérations militaires, évoquant des destructions comparables à celles observées à Gaza et la possibilité d’occuper le sud du Liban.

Ces menaces alimentent l’inquiétude d’un élargissement du conflit et d’une aggravation de la crise humanitaire.

Dans un pays déjà fragilisé par des crises économiques et politiques, cette guerre ravive les tensions communautaires et met à rude épreuve la cohésion nationale.

L’évolution du conflit pourrait avoir des conséquences durables sur la stabilité du Liban et de toute la région.