Ukraine : des accords au Moyen-Orient pour contrer les drones iraniens

L’Ukraine est sur le point de finaliser plusieurs accords de coopération sécuritaire avec des pays du Moyen-Orient, notamment les Émirats arabes unis et le Qatar, afin de faire face aux menaces liées aux drones iraniens.

L’annonce a été faite par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha en marge d’une réunion du G7 en France.

Ces accords devraient porter sur la coopération technologique, le partage d’expertise et le renforcement des capacités de défense face aux attaques de drones.

Kiev cherche ainsi à capitaliser sur son expérience acquise dans la guerre contre la Russie pour proposer son savoir-faire à des pays également exposés aux frappes iraniennes.

Dans le même temps, l’Ukraine tente de renforcer ses liens diplomatiques dans la région, tout en évitant que le conflit au Moyen-Orient ne détourne l’attention internationale de la guerre sur son territoire.

« Tout est interconnecté », a souligné Andrii Sybiha, insistant sur les enjeux globaux de sécurité.

Le ministre a également évoqué la possibilité d’impliquer davantage la Chine dans les efforts de paix visant à mettre fin au conflit avec la Russie.

Ces initiatives témoignent d’une stratégie ukrainienne visant à élargir ses partenariats au-delà de ses alliés traditionnels.

Elles illustrent aussi l’importance croissante des drones dans les conflits contemporains.

Dans un contexte de tensions multiples, l’Ukraine cherche à s’imposer comme un acteur clé de la sécurité internationale.

Ces accords pourraient ainsi renforcer sa position diplomatique et militaire sur la scène mondiale.