Cuba : les véritables acteurs au cœur des négociations avec les États-Unis

Les négociations en cours entre Cuba et les États-Unis reposent sur un équilibre complexe entre figures officielles et influences plus discrètes, dans un contexte de fortes tensions politiques.

À La Havane, le président Miguel Díaz-Canel incarne la position officielle du régime et mène les discussions au nom de l’État cubain. Fragilisé par une crise économique persistante, il doit composer avec des pressions internes et externes croissantes.

Mais en coulisses, l’ombre de Raúl Castro reste déterminante. Bien qu’il ne détienne plus de fonction exécutive, l’ancien dirigeant conserve une influence majeure sur les orientations stratégiques du pays et sur les décisions liées aux négociations.

Le pouvoir cubain s’appuie également sur un cercle restreint de responsables politiques et militaires, dont le Premier ministre Manuel Marrero, ainsi que des figures du Parti communiste et de l’appareil sécuritaire, qui contrôlent une large part de l’économie nationale.

Du côté américain, le président Donald Trump fixe la ligne politique générale, marquée par une pression accrue sur le régime cubain et des exigences de changements politiques en échange d’éventuelles concessions.

Les discussions sont pilotées sur le plan diplomatique par le secrétaire d’État Marco Rubio, figure influente sur les questions liées à Cuba, qui plaide pour une transformation en profondeur du système politique de l’île.

En arrière-plan, d’autres acteurs jouent un rôle indirect mais réel, notamment l’opposition cubaine, des groupes économiques liés à l’armée et certains partenaires internationaux attentifs à l’évolution de la situation.

Ces négociations se déroulent dans un contexte de crise économique et sociale aiguë à Cuba, où chaque concession peut avoir des conséquences politiques majeures.

L’issue dépendra autant des rapports de force internes que de la capacité des deux pays à trouver un compromis.

Elle pourrait redéfinir durablement les relations entre Washington et La Havane.

Et, plus largement, l’avenir du système politique cubain.