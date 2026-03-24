Hongrie : Viktor Orbán ordonne une enquête sur des écoutes visant un ministre lié à la Russie

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a ordonné l’ouverture d’une enquête après des révélations sur des écoutes téléphoniques présumées visant un ministre, dans une affaire impliquant des liens potentiels avec la Russie.

Selon des informations relayées par les médias, le ministre concerné aurait transmis à Moscou des informations sur des réunions sensibles, suscitant des interrogations sur d’éventuelles fuites au sein du gouvernement.

Les autorités n’ont pas confirmé publiquement les détails des accusations, mais l’ouverture d’une enquête officielle vise à faire toute la lumière sur ces allégations.

Cette affaire intervient dans un contexte politique tendu pour Viktor Orbán, à l’approche des élections prévues le 12 avril, où il fait face à une opposition plus mobilisée.

Les liens étroits entre Budapest et Moscou sont régulièrement critiqués par les partenaires européens de la Hongrie, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine.

Si les faits étaient confirmés, ils pourraient fragiliser davantage la position du gouvernement hongrois sur la scène intérieure et internationale.

L’enquête devrait déterminer si des informations sensibles ont effectivement été transmises et si des responsabilités politiques ou pénales doivent être engagées.