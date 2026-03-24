Hassen Chalghoumi dénonce le rôle du régime iranien et appelle à un sursaut politique et moral

Dans une publication sur X, Hassen Chalghoumi a livré une prise de position sans ambiguïté sur le rôle du régime iranien dans les tensions qui secouent le Moyen-Orient. À travers un message particulièrement direct, il accuse Téhéran d’être un acteur central de la déstabilisation du monde arabe et musulman, tout en dénonçant le silence persistant d’une partie des institutions arabes et islamiques.

Pour Hassen Chalghoumi, il ne s’agit plus d’un simple désaccord géopolitique ni d’un conflit périphérique. Il décrit au contraire une menace profonde, durable et structurante, qui alimente depuis des années les fractures confessionnelles, le chaos régional et l’essor de groupes armés dans plusieurs pays arabes. Son message insiste aussi sur un basculement des alliances, en soulignant que les pays du Golfe trouvent désormais un appui auprès des États-Unis, d’Israël et de plusieurs pays européens face à ce qu’il présente comme un danger commun.

Voici l’intégralité de sa déclaration :

« La vérité que certains refusent de voir

Les attaques et agressions terroristes flagrantes et injustifiées menées par le régime iranien contre les pays du Golfe ne sont ni un début ni une fin… tant que ce régime restera en place.

Le régime iranien est aujourd’hui l’un des plus grands responsables de la déstabilisation du monde arabe et du monde musulman. Ses dirigeants ont contribué à la destruction de l’Irak, attisé les conflits confessionnels au Liban, en Syrie et au Yémen, et nourri les divisions entre sunnites et chiites.

Ils ont soutenu et financé des milices et des groupes extrémistes, qu’ils soient chiites ou sunnites.

Aujourd’hui, lorsque ce régime cible des civils, des infrastructures, des aéroports et des hôtels dans les pays du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, la réalité devient claire : ce régime représente une menace majeure pour les Arabes et les musulmans.

Mais une autre vérité apparaît également : aujourd’hui, la réalité est claire.

Les pays du Golfe ont trouvé un soutien auprès de puissances sincères qui se tiennent à leurs côtés.

Oui, la vérité doit être dite clairement : les États-Unis, Israël et les pays européens ce que certains appellent “l’Occident” sont aujourd’hui parmi ceux qui font face à ce danger aux côtés du Golfe.

Et pourtant, où sont les institutions arabes et islamiques ? Leur silence est frappant.

Plus inquiétant encore, une partie des opinions publiques continue de se tromper de combat, parfois par ignorance, parfois par idéologie.

Assez d’illusions. Assez de contre vérités.

Il est temps d’avoir le courage de dire les choses telles qu’elles sont.

Il est temps de sortir de décennies d’erreurs et de confusion. »

À travers cette déclaration, Hassen Chalghoumi cherche manifestement à provoquer un électrochoc. Son propos dépasse la seule dénonciation de l’Iran : il interpelle aussi les sociétés arabes et musulmanes sur leurs aveuglements, leurs hésitations et leurs contradictions face aux menaces qui pèsent sur la région.

Son message repose sur une idée centrale : tant que les mentalités resteront prisonnières de vieux réflexes idéologiques, de lectures faussées des rapports de force et d’un refus d’affronter certaines vérités, les mêmes crises reviendront, encore et encore.

Si les mentalités ne changent pas aujourd’hui, les crises ne feront que se répéter.