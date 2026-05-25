Le parti pro-kurde DEM dénonce l’éviction de la direction du principal parti d’opposition turc

Le parti pro-kurde turc DEM a condamné lundi la décision de justice ayant entraîné la destitution de la direction du principal parti d’opposition en Turquie, le CHP, dénonçant une grave atteinte à la démocratie après l’intervention musclée de la police au siège du parti à Ankara.

Dimanche, les forces antiémeutes ont utilisé des gaz lacrymogènes et pénétré de force dans les locaux du Parti républicain du peuple (CHP) afin d’expulser les dirigeants du parti, dont Ozgur Ozel, écarté par une décision judiciaire rendue la semaine dernière.

Le CHP a qualifié cette décision de « coup d’État judiciaire » et a promis de poursuivre la contestation.

Le parti DEM, troisième force politique du Parlement turc, s’est joint aux critiques formulées par plusieurs partis d’opposition contre cette intervention policière et contre la décision de justice visant le CHP.

Après une rencontre avec Ozgur Ozel au Parlement, le coprésident du DEM, Tuncer Bakirhan, a dénoncé une action « honteuse et inacceptable ».

« La manière dont les forces de sécurité ont géré cet incident est une honte pour la démocratie et un scandale pour l’État de droit », a-t-il déclaré aux journalistes.

Cette nouvelle crise politique intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le pouvoir turc et l’opposition. Les critiques accusent le gouvernement d’utiliser les institutions judiciaires pour affaiblir ses adversaires politiques, ce que les autorités turques contestent régulièrement.

Le CHP reste la principale force d’opposition au président Recep Tayyip Erdogan, tandis que le DEM représente une grande partie de l’électorat pro-kurde en Turquie.