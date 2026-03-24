Ukraine : Zelensky alerte sur des bases de drones russes prévues en Biélorussie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie prévoyait d’installer des stations de contrôle pour drones d’attaque à longue portée en Biélorussie, selon des informations issues du renseignement militaire ukrainien.

D’après ces données, Moscou envisagerait la mise en place de quatre installations destinées à piloter des drones capables de frapper en profondeur, renforçant ainsi ses capacités offensives dans le conflit.

Zelensky a indiqué avoir demandé à ses services de partager ces informations avec les partenaires de l’Ukraine, alors que Kiev met en garde depuis plusieurs mois contre une implication croissante de la Biélorussie dans la guerre.

Le dirigeant ukrainien a rappelé que le territoire biélorusse avait déjà été utilisé au début du conflit pour intensifier les attaques russes, avant que l’Ukraine ne prenne des mesures pour limiter cet impact.

Selon lui, la Russie cherche désormais à poursuivre cette stratégie en s’appuyant sur la Biélorussie et sur certaines zones occupées en Ukraine pour développer ses infrastructures militaires liées aux drones.

« Cela suscitera des réactions. Et elles se feront sentir », a averti Zelensky, laissant entendre une possible riposte.

À ce stade, les autorités biélorusses n’ont pas réagi à ces accusations, qui s’inscrivent dans un contexte de tensions persistantes et d’évolution des moyens militaires utilisés dans le conflit.