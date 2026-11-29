Guerre en Ukraine : Kiev durcit les restrictions sur la diffusion d’informations concernant les frappes russes

Les autorités ukrainiennes restreignent la diffusion d'informations sur les frappes russes, craignant que ces données ne facilitent les opérations militaires de Moscou. Un décret du président Zelensky impose des limites sur les informations concernant les destructions d'infrastructures critiques, alors que l'hiver approche et que le réseau énergétique subit des pressions croissantes.

Les autorités ukrainiennes renforcent l’encadrement de la diffusion d’informations relatives aux conséquences des frappes russes. Kiev estime que la publication de certaines données concernant les dégâts et la localisation des impacts pourrait permettre à Moscou de mieux orienter ses futures opérations militaires.

Dans un décret publié samedi 28 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à son gouvernement de prendre des mesures urgentes pour limiter les informations publiées par les médias concernant les infrastructures critiques endommagées. Cette décision intervient alors que la Russie intensifie ses bombardements à l’approche de l’hiver, accentuant les difficultés rencontrées par le réseau énergétique ukrainien.

Les nouvelles restrictions doivent notamment concerner les informations relatives à l’ampleur des destructions et aux délais nécessaires à la remise en service des installations touchées. Les autorités ukrainiennes avaient déjà demandé aux journalistes de limiter la publication de renseignements concernant la localisation des frappes et leurs conséquences matérielles.

Un accès plus limité aux informations sur les destructions

Le gouvernement ukrainien justifie cette mesure par des impératifs de sécurité nationale. Selon Kiev, les informations diffusées publiquement peuvent être exploitées par les forces russes pour préparer de nouvelles opérations. Cette décision soulève néanmoins la question de l’accès du public à des informations concernant l’état des infrastructures civiles et les conséquences du conflit sur la vie quotidienne.

À l’approche du cinquième hiver depuis le début de l’offensive russe de février 2022, l’Ukraine demeure confrontée à d’importantes difficultés d’approvisionnement en électricité. Les nouvelles restrictions devraient limiter la capacité des médias à documenter précisément les conséquences matérielles des bombardements. Les modalités d’application de ces dispositions restent toutefois à préciser.

Sources citées dans l’article Décret de Volodymyr Zelensky