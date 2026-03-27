États-Unis : le Sénat finance le DHS mais coupe les fonds à l’ICE

Le Sénat des États-Unis a adopté un texte visant à financer une grande partie du Département de la Sécurité intérieure (DHS), tout en excluant du budget l’ICE et certains services liés à la protection des frontières.

Selon le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, cet accord permet de maintenir le financement de plusieurs agences essentielles, notamment la Transportation Security Administration (TSA) et les garde-côtes.

Le DHS est partiellement à l’arrêt depuis le 13 février, en raison de désaccords politiques persistants sur la politique migratoire.

Les démocrates ont conditionné leur soutien budgétaire à des réformes de l’application des lois sur l’immigration, visant notamment les pratiques de détention et d’expulsion.

L’exclusion de l’ICE du financement reflète ces tensions, cette agence étant au cœur des critiques sur la gestion de l’immigration aux États-Unis.

Ce compromis budgétaire vise à éviter une paralysie totale du DHS, tout en maintenant la pression sur les négociations politiques en cours.

Il met en lumière les divisions profondes au Congrès sur la question migratoire.

Cette décision pourrait avoir des conséquences concrètes sur les opérations de contrôle et d’expulsion menées par les autorités fédérales.

Elle souligne également les enjeux politiques majeurs autour de la sécurité intérieure et de l’immigration aux États-Unis.

Les discussions devraient se poursuivre pour trouver un accord global sur le financement et la réforme du système migratoire.