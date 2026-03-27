Air Algérie commande 10 Boeing 737 MAX 8 pour moderniser sa flotte

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé la commande de dix avions Boeing 737 MAX 8, dans le cadre de sa stratégie de modernisation et de développement.

Cette acquisition s’inscrit dans un plan plus large visant à renouveler la flotte de la compagnie, améliorer ses performances opérationnelles et répondre à la croissance du trafic aérien.

Avec ces nouveaux appareils, Air Algérie ambitionne également d’étendre son réseau de destinations, notamment à l’international, et de renforcer sa compétitivité face aux autres compagnies.

Le choix du 737 MAX 8, un avion plus économe en carburant et doté de technologies récentes, doit permettre d’optimiser les coûts d’exploitation tout en réduisant l’empreinte environnementale.

Cette commande s’inscrit dans la stratégie nationale de développement du transport aérien civil en Algérie.

Elle vise aussi à améliorer la qualité de service offerte aux passagers, dans un secteur en pleine mutation.

Pour Air Algérie, il s’agit d’un investissement clé pour accompagner sa croissance et moderniser son image.

Cette initiative reflète enfin la volonté des autorités algériennes de renforcer les infrastructures de transport et la connectivité du pays.

Elle pourrait contribuer à dynamiser le tourisme et les échanges économiques dans les années à venir.