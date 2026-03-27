Gaza : un plan de désarmement du Hamas prévoit la destruction des tunnels sur huit mois

Un plan de désarmement visant le Hamas prévoit la destruction progressive de son réseau de tunnels dans la bande de Gaza, en parallèle d’une remise échelonnée des armes.

Selon ce document, élaboré dans le cadre d’une initiative soutenue par le président américain Donald Trump, le processus s’étendrait sur une période de huit mois.

La première phase consisterait à confier la gestion sécuritaire de Gaza à un comité de technocrates palestiniens soutenu par les États-Unis.

Le plan prévoit ensuite un désarmement progressif du Hamas, accompagné du démantèlement de ses infrastructures souterraines, considérées comme un élément clé de son dispositif militaire.

À terme, il aboutirait à un retrait complet des forces israéliennes, conditionné à une vérification attestant que Gaza ne contient plus d’armes.

Cependant, le Hamas rejette publiquement les appels au désarmement, ce qui jette une incertitude sur la faisabilité de ce plan.

Le projet suscite également des critiques, certains estimant qu’il accorde une priorité excessive aux questions sécuritaires au détriment de la reconstruction de Gaza et du règlement politique du conflit.

Ce plan intervient dans un contexte de fortes tensions régionales et de guerre prolongée, où les perspectives de règlement restent incertaines.

Sa mise en œuvre dépendra largement de l’adhésion des acteurs concernés et des garanties internationales.

Il illustre néanmoins les efforts diplomatiques en cours pour tenter de stabiliser la situation dans l’enclave palestinienne.