États-Unis : le Nouveau-Mexique veut contraindre Meta à modifier ses plateformes après sa victoire judiciaire

L’État du Nouveau-Mexique envisage de nouvelles mesures pour contraindre Meta à modifier le fonctionnement de ses plateformes, après une décision de justice favorable.

Le procureur général Raul Torrez étudie plusieurs options, notamment l’imposition de restrictions sur certaines fonctionnalités jugées nocives pour les mineurs.

Parmi les mesures envisagées figure la limitation du « défilement infini », une mécanique accusée de favoriser l’addiction et d’exposer les jeunes utilisateurs à des contenus problématiques.

Cette initiative s’inscrit dans une vague croissante de poursuites visant les géants des réseaux sociaux pour leur impact sur la santé mentale des jeunes.

La décision de justice pourrait avoir des répercussions bien au-delà du Nouveau-Mexique, en ouvrant la voie à des régulations similaires dans d’autres États américains.

Les autorités pourraient également réclamer des indemnisations plus importantes lors de la prochaine phase du procès.

De son côté, Meta pourrait faire appel de ces décisions et invoquer les protections juridiques dont bénéficient les plateformes numériques aux États-Unis.

Ce bras de fer illustre l’intensification des tensions entre les pouvoirs publics et les entreprises technologiques.

Il met en lumière les enjeux croissants autour de la régulation des contenus et de la protection des utilisateurs les plus vulnérables.

L’issue de cette affaire pourrait redéfinir durablement les règles du numérique aux États-Unis.