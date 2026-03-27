Maison Blanche : le responsable de l’IA David Sacks quitte ses fonctions et devient conseiller

Le responsable de l’intelligence artificielle à la Maison Blanche, David Sacks, a quitté ses fonctions après avoir atteint la limite légale de son mandat en tant qu’employé spécial du gouvernement.

Nommé en décembre 2024 par le président Donald Trump, il occupait un rôle clé dans la stratégie américaine en matière d’intelligence artificielle et de cryptomonnaies.

David Sacks rejoint désormais le Conseil des conseillers scientifiques et technologiques de la présidence, un organe consultatif fédéral chargé de formuler des recommandations sur les grandes orientations technologiques.

En tant que coprésident, il devrait élargir son champ d’action au-delà de l’IA, en intervenant sur un éventail plus large de sujets liés à l’innovation.

Durant son mandat, il a notamment supervisé un assouplissement des restrictions héritées de l’administration précédente concernant les exportations de puces d’intelligence artificielle vers la Chine.

Figure influente de la Silicon Valley et cofondateur du fonds Craft Ventures, Sacks a également marqué le débat politique en appelant récemment à un retrait des États-Unis du conflit avec l’Iran.

Son départ intervient dans un contexte de transformation rapide des politiques technologiques américaines.

Il continuera néanmoins à jouer un rôle dans l’élaboration de la stratégie nationale en matière d’IA.

Cette transition illustre la place croissante des experts issus du secteur privé dans les décisions publiques liées aux technologies.

Elle souligne également l’importance stratégique de l’intelligence artificielle dans les priorités politiques américaines.