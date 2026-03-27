Brésil : Jair Bolsonaro placé en résidence surveillée après sa sortie d’hôpital

L’ancien président du Brésil Jair Bolsonaro a quitté l’hôpital vendredi pour être placé en résidence surveillée, dans le cadre d’une mesure qualifiée d’« humanitaire » par les autorités.

Âgé de 71 ans, il purgera au moins trois mois à son domicile, après avoir obtenu l’autorisation du juge Alexandre de Moraes, membre de la Cour suprême brésilienne.

Jair Bolsonaro avait été condamné à une peine de 27 ans de prison pour avoir comploté un coup d’État afin de se maintenir au pouvoir après sa défaite à l’élection présidentielle de 2022.

Cette élection avait été remportée par son rival Luiz Inácio Lula da Silva, aujourd’hui à la tête du pays.

La décision de placement en résidence surveillée intervient pour des raisons de santé, après une hospitalisation dont les détails n’ont pas été entièrement précisés.

Ce régime de détention assoupli permet à l’ancien chef d’État de purger sa peine hors d’un établissement pénitentiaire, tout en restant sous contrôle judiciaire strict.

L’affaire Bolsonaro reste l’une des plus marquantes de la vie politique récente au Brésil.

Elle illustre les tensions persistantes autour de la transition politique après l’élection de 2022.

Cette décision pourrait relancer le débat sur le traitement judiciaire des anciens dirigeants.

Elle intervient dans un contexte où la justice brésilienne affirme sa fermeté face aux atteintes aux institutions démocratiques.

L’évolution de la situation de Jair Bolsonaro continuera d’être suivie de près, tant sur le plan judiciaire que politique.