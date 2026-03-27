États-Unis : des hackers liés à l’Iran piratent la messagerie du directeur du FBI

Des pirates informatiques liés à l’Iran ont revendiqué le piratage de la messagerie personnelle du directeur du FBI, Kash Patel, et la publication en ligne de documents et photos privées.

Le groupe se présentant sous le nom de Handala Hack Team a diffusé plusieurs éléments personnels, notamment des clichés du responsable américain dans des situations privées, affirmant avoir réussi à accéder à ses communications.

Un responsable du ministère de la Justice des États-Unis a confirmé que la boîte mail de Kash Patel avait bien été compromise et que les documents publiés semblaient authentiques.

Ce piratage constitue un incident sensible dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, sur fond de conflit militaire en cours.

Le groupe Handala, qui se présente comme pro-palestinien, est considéré par plusieurs experts occidentaux comme lié aux services de cyber-renseignement iraniens.

Il avait déjà revendiqué récemment des cyberattaques contre des entreprises américaines, notamment dans le secteur médical.

Cette intrusion soulève des inquiétudes quant à la sécurité des communications personnelles des plus hauts responsables américains.

Elle met également en lumière l’intensification des opérations cyber dans les conflits contemporains.

L’affaire pourrait entraîner une réponse politique ou sécuritaire des États-Unis.

Elle illustre enfin le rôle croissant du cyberespace comme terrain d’affrontement stratégique entre puissances.