Brexit : le Premier ministre britannique Andy Burnham reconnaît que le Royaume-Uni a davantage perdu que gagné

Le Premier ministre britannique Andy Burnham admet que le Royaume-Uni a plus perdu que gagné depuis le Brexit, plaidant pour une réévaluation des relations avec l'UE. Il propose de nouveaux accords axés sur le commerce, l'alimentation et l'énergie, tout en respectant les engagements électoraux du Parti travailliste et sans envisager un retour au marché unique.

À quelques jours d’un sommet entre Londres et l’Union européenne, le Premier ministre britannique Andy Burnham entend dresser un bilan critique du Brexit. Dans un discours prévu ce lundi 16 novembre, il doit reconnaître que le Royaume-Uni a davantage perdu que gagné depuis sa sortie de l’UE. Le chef du gouvernement travailliste souhaite désormais renforcer les relations économiques avec Bruxelles, sans remettre en cause les principales lignes rouges fixées par son parti.

Le Brexit revient au centre du débat politique britannique. Six ans après la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, Andy Burnham s’apprête à reconnaître publiquement les limites de l’accord négocié avec Bruxelles. Lors du traditionnel banquet du lord-maire de Londres, ce lundi 16 novembre, le Premier ministre doit dénoncer les conséquences d’un Brexit qu’il considère comme inutilement rigide, notamment pour les entreprises britanniques confrontées à de nouvelles barrières commerciales.

Selon les extraits de son discours communiqués avant son intervention, Andy Burnham devrait comparer l’accord actuel au conte des « Habits neufs de l’empereur », dans lequel personne n’ose reconnaître une réalité pourtant évidente. « Le Brexit qui nous a été donné n’a pas fonctionné. Nous avons perdu davantage que nous avons gagné », doit-il déclarer. Une formule particulièrement marquante pour un chef de gouvernement qui cherche désormais à redéfinir les relations entre Londres et ses partenaires européens.

Un rapprochement avec Bruxelles sans retour dans l’Union européenne

Le Premier ministre souhaite engager une nouvelle phase de coopération avec l’Union européenne. Un sommet prévu vendredi doit permettre de conclure plusieurs accords portant notamment sur les échanges alimentaires, l’énergie et la mobilité des jeunes. Ces négociations s’inscrivent dans la continuité du rapprochement engagé par son prédécesseur, Keir Starmer, qui avait obtenu un premier accord avec Bruxelles en mai 2025.

Andy Burnham entend néanmoins maintenir plusieurs engagements pris par le Parti travailliste lors des élections législatives de 2024. Il exclut un retour dans le marché unique, dans l’union douanière ou à la libre circulation des personnes. L’objectif affiché consiste plutôt à améliorer les conditions commerciales et à faciliter certains échanges, sans remettre en cause le principe de la sortie britannique de l’Union européenne.

Trois conditions pour un nouvel accord

Le chef du gouvernement doit présenter trois critères destinés à encadrer les négociations. Le premier concerne le respect des engagements électoraux du Labour. Le deuxième, baptisé « test de Makerfield », prévoit que les nouveaux accords doivent produire des améliorations concrètes dans la vie quotidienne des Britanniques. Enfin, le troisième impose que les arrangements conclus avec Bruxelles soient plus avantageux que l’accord initial et davantage conformes aux attentes exprimées lors du référendum de 2016.

Pour Andy Burnham, cette démarche doit permettre de sortir d’une logique de confrontation permanente avec l’Union européenne. Il souhaite privilégier une relation constructive, fondée sur la recherche d’intérêts communs et la résolution de difficultés économiques partagées. Le Premier ministre considère qu’un rapprochement pragmatique peut bénéficier aux deux parties, notamment dans un contexte de concurrence internationale et de tensions commerciales.

Des accords attendus sur l’alimentation et l’énergie

Les discussions engagées entre Londres et Bruxelles portent sur plusieurs secteurs particulièrement affectés par les conséquences du Brexit. Un projet d’accord prévoit notamment de réduire les contrôles sanitaires et administratifs imposés aux produits alimentaires et agricoles échangés entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Ces formalités constituent depuis plusieurs années une source de coûts supplémentaires pour certaines entreprises exportatrices.

D’autres textes concernent la coopération sur les marchés du carbone et la création d’un dispositif facilitant les séjours de travail et de voyage pour les jeunes. Les modalités précises de ces accords restent à finaliser. Le gouvernement britannique souhaite obtenir des avancées susceptibles de simplifier les échanges, tout en préservant sa capacité à définir ses propres politiques économiques et migratoires.

Les conservateurs dénoncent un rapprochement excessif

Cette nouvelle orientation suscite de fortes critiques dans l’opposition. Le Parti conservateur accuse les travaillistes de vouloir rapprocher progressivement le Royaume-Uni de l’Union européenne sans consulter directement les électeurs. Son vice-président, Alex Burghart, reproche notamment au gouvernement d’envisager de nouvelles contributions financières à Bruxelles alors que le pays doit faire face à des difficultés budgétaires et économiques.

Reform UK défend également les acquis du Brexit, en particulier la possibilité pour Londres de s’affranchir de certaines réglementations européennes. Le parti estime qu’un alignement réglementaire trop important pourrait limiter l’autonomie commerciale du Royaume-Uni. À l’inverse, les libéraux-démocrates jugent les accords envisagés insuffisants et réclament un retour dans le marché unique ainsi que la création d’une nouvelle union douanière avec l’Union européenne.

Un débat toujours ouvert sur l’avenir européen du Royaume-Uni

Les écologistes britanniques défendent eux aussi un rapprochement plus important avec Bruxelles. Le Parti vert d’Angleterre et du pays de Galles souhaite notamment rejoindre l’union douanière, tandis que son dirigeant Zack Polanski considère qu’une réadhésion complète à l’Union européenne constituerait l’option à privilégier à long terme.

Andy Burnham adopte pour sa part une position plus prudente. S’il souhaite examiner les avantages et les inconvénients des différentes formes de coopération avec Bruxelles, il exclut une transformation majeure des relations institutionnelles avant les prochaines élections législatives. Son gouvernement privilégie donc une série d’accords sectoriels plutôt qu’une renégociation générale du statut britannique.

Le sommet de vendredi représentera une étape importante dans cette stratégie. Pour Londres, l’enjeu consiste à réduire les obstacles économiques hérités du Brexit sans rouvrir immédiatement le débat sur une éventuelle réintégration européenne. En reconnaissant que le Royaume-Uni a davantage perdu que gagné, Andy Burnham entend surtout justifier un changement de méthode : préserver la souveraineté revendiquée depuis 2016, tout en reconstruisant des relations commerciales et diplomatiques plus étroites avec l’Union européenne.