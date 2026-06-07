Semi-conducteurs : ASML devient brièvement l’entreprise européenne la plus valorisée de l’histoire

Le groupe néerlandais ASML a inscrit son nom dans l’histoire économique européenne en atteignant une capitalisation boursière record de 674 milliards de dollars lors de la séance du 4 juin. Spécialisée dans la conception d’équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs, l’entreprise a brièvement dépassé le précédent record détenu par le laboratoire danois Novo Nordisk, devenant ainsi la société européenne cotée la plus valorisée jamais enregistrée.

Même si sa valorisation est retombée autour de 548 milliards de dollars quelques jours plus tard, cette performance illustre l’importance stratégique acquise par ASML dans l’économie mondiale. Basé à Veldhoven, aux Pays-Bas, le groupe profite pleinement de l’explosion de la demande mondiale en puces électroniques, devenues indispensables aux smartphones, ordinateurs, centres de données, véhicules connectés et applications d’intelligence artificielle.

Une technologie incontournable pour l’industrie mondiale

Fondée en 1984, ASML ne produit pas directement les semi-conducteurs utilisés dans les appareils électroniques. Son activité repose sur la fabrication de machines de photolithographie, des équipements extrêmement sophistiqués permettant de graver des circuits microscopiques sur des plaques de silicium. Cette technologie est aujourd’hui indispensable à la production des puces les plus avancées du marché.

Les principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs, comme TSMC, Samsung ou Intel, dépendent directement des machines développées par le groupe néerlandais. Grâce à une expertise technologique difficilement reproductible et à des barrières à l’entrée considérables, ASML occupe une position quasi incontournable dans la chaîne mondiale de production des puces électroniques.

L’intelligence artificielle propulse la croissance

L’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle constitue aujourd’hui l’un des principaux moteurs de croissance du groupe. Le développement des modèles d’IA générative, des centres de données et du cloud computing nécessite des volumes toujours plus importants de semi-conducteurs de dernière génération, alimentant directement la demande pour les équipements d’ASML.

Cette dynamique se reflète dans les performances boursières de l’entreprise. L’action a progressé de plus de 50 % au cours des six derniers mois et a quasiment doublé sur un an. En janvier 2026, le groupe avait déjà franchi le seuil symbolique des 500 milliards de dollars de valorisation, rejoignant le cercle très fermé des géants mondiaux de la technologie.

Un symbole de la puissance industrielle européenne

L’ascension d’ASML constitue également une illustration du rôle stratégique que peut encore jouer l’Europe dans les industries de pointe. Alors que la production mondiale de semi-conducteurs est largement dominée par l’Asie et les États-Unis, le groupe néerlandais s’est imposé comme un acteur incontournable d’un secteur devenu central pour la souveraineté technologique des grandes puissances.

Le groupe poursuit par ailleurs son développement dans l’écosystème européen de l’innovation. Son entrée au capital de plusieurs entreprises technologiques spécialisées dans l’intelligence artificielle témoigne de sa volonté de renforcer sa présence au cœur des technologies du futur. Plus qu’un simple équipementier, ASML apparaît désormais comme l’un des piliers industriels les plus stratégiques de l’économie mondiale.