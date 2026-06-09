ÉCONOMIE Entreprises

Patrick Drahi cède SFR et quitte la France après douze ans à la tête de l’opérateur

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le rachat de SFR marque la fin d’une ère pour Patrick Drahi. L’homme d’affaires devrait solder ses dettes grâce à cette transaction de plus de 20 milliards d’euros.

Patrick Drahi cède SFR et quitte la France après douze ans à la tête de l'opérateur
Patrick Drahi cède SFR et quitte la France après douze ans à la tête de l'opérateur

Patrick Drahi s’apprête à tourner une page majeure de son parcours entrepreneurial en cédant SFR, douze ans après avoir racheté l’opérateur télécom français. Cette transaction, évaluée à plus de 20 milliards d’euros, marque un tournant décisif pour le magnat des télécommunications qui avait bouleversé le secteur en 2014 avec une stratégie agressive de réduction des coûts et de guerre des prix.

Une dette colossale à solder

L’opération permettra à Patrick Drahi d’assainir la situation financière de son empire. Les fonds dégagés par cette vente massive doivent servir à rembourser l’endettement colossal accumulé au fil des acquisitions. Cette sortie en grande pompe du marché français signe également le départ probable de l’homme d’affaires du territoire national, où son passage aura profondément marqué le paysage des télécommunications.

Un héritage controversé

Avec ce désengagement, Patrick Drahi clôt un chapitre controversé de l’histoire de SFR. Sous sa direction, l’opérateur a connu des années tumultueuses, entre plans sociaux successifs, dégradation de la qualité de service dénoncée par les clients et batailles réglementaires. Le repreneur hérite d’une entreprise fragilisée mais disposant encore d’une base d’abonnés conséquente sur un marché français des télécoms ultra-concurrentiel.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.