Patrick Drahi cède SFR et quitte la France après douze ans à la tête de l’opérateur

Le rachat de SFR marque la fin d’une ère pour Patrick Drahi. L’homme d’affaires devrait solder ses dettes grâce à cette transaction de plus de 20 milliards d’euros.

Patrick Drahi s’apprête à tourner une page majeure de son parcours entrepreneurial en cédant SFR, douze ans après avoir racheté l’opérateur télécom français. Cette transaction, évaluée à plus de 20 milliards d’euros, marque un tournant décisif pour le magnat des télécommunications qui avait bouleversé le secteur en 2014 avec une stratégie agressive de réduction des coûts et de guerre des prix.

Une dette colossale à solder

L’opération permettra à Patrick Drahi d’assainir la situation financière de son empire. Les fonds dégagés par cette vente massive doivent servir à rembourser l’endettement colossal accumulé au fil des acquisitions. Cette sortie en grande pompe du marché français signe également le départ probable de l’homme d’affaires du territoire national, où son passage aura profondément marqué le paysage des télécommunications.

Un héritage controversé

Avec ce désengagement, Patrick Drahi clôt un chapitre controversé de l’histoire de SFR. Sous sa direction, l’opérateur a connu des années tumultueuses, entre plans sociaux successifs, dégradation de la qualité de service dénoncée par les clients et batailles réglementaires. Le repreneur hérite d’une entreprise fragilisée mais disposant encore d’une base d’abonnés conséquente sur un marché français des télécoms ultra-concurrentiel.