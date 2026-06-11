La voix des banlieues et de l’exil s’est tue : Mehdi Charef est mort à 73 ans

L’écrivain, scénariste et réalisateur Mehdi Charef est décédé dans la nuit du 9 au 10 juin à l’âge de 73 ans. Sa famille et son éditeur ont annoncé qu’il s’était éteint dans son sommeil à son domicile d’Île-de-France. Figure majeure de la littérature et du cinéma français, il laisse derrière lui une œuvre profondément marquée par les questions de l’exil, de l’identité et des trajectoires populaires.

Né en Algérie en 1952 et arrivé en France à l’âge de dix ans, Mehdi Charef a grandi dans les bidonvilles et cités de transit de la région parisienne avant de travailler pendant plus d’une décennie à l’usine. Cette expérience nourrira son écriture et son regard sur la société française. Son premier roman, publié en 1983, s’impose rapidement comme un texte fondateur de la littérature issue de l’immigration maghrébine en France.

Un pionnier entre littérature et grand écran

C’est en adaptant lui-même son premier livre au cinéma qu’il accède à une reconnaissance nationale. Son film, devenu un classique du cinéma social français des années 1980, reçoit plusieurs distinctions prestigieuses et contribue à faire émerger de nouveaux récits sur la jeunesse des quartiers populaires. Au fil des années, il réalisera une dizaine de longs-métrages tout en poursuivant une œuvre littéraire saluée par la critique.

Romancier, cinéaste mais aussi témoin d’une histoire souvent absente des récits dominants, Mehdi Charef a consacré sa carrière à raconter les parcours des invisibles, les blessures de l’immigration et les espoirs de plusieurs générations. Son décès marque la disparition d’une figure incontournable de la culture franco-algérienne contemporaine.