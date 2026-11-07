Gaël Monfils est nommé capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis quelques semaines après sa retraite. À 40 ans, il succède à Paul-Henri Mathieu avec le soutien de Richard Gasquet et Gilles Simon. Monfils vise à redorer le blason du tennis français après une élimination récente en Coupe Davis.

Gaël Monfils a été nommé ce samedi nouveau capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. À 40 ans, l’ancien numéro 6 mondial succède à Paul-Henri Mathieu, qui occupait ce poste depuis trois ans. La Fédération française de tennis a officialisé cette nomination, quelques semaines seulement après la fin de la carrière professionnelle du Français. Pour ses nouvelles fonctions, Monfils pourra notamment compter sur le soutien de deux autres anciens joueurs tricolores, Richard Gasquet et Gilles Simon.

Une reconversion immédiate après 22 ans de carrière

La nomination de Gaël Monfils marque le début d’un nouveau chapitre pour l’une des figures les plus populaires du tennis français. Passé professionnel en 2004, le Parisien a disputé 22 saisons sur le circuit, remporté 13 titres ATP et atteint la sixième place mondiale en novembre 2016. Il a également participé à deux demi-finales de Grand Chelem, à Roland-Garros en 2008 et à l’US Open en 2016.

Après avoir officialisé sa retraite sportive cet automne, Monfils avait reçu un hommage lors du Rolex Paris Masters, organisé cette semaine. Il retrouve désormais le tennis de haut niveau dans un rôle totalement différent, avec la responsabilité de sélectionner les joueurs français et de diriger l’équipe lors des rencontres internationales.

Le nouveau capitaine n’a pas caché son enthousiasme : « C’est une immense fierté de devenir capitaine de l’équipe de France. Ce maillot bleu représente tellement de choses pour moi. Je veux construire un véritable projet collectif et créer la dynamique qui nous permettra d’aller chercher des titres ensemble. »

Richard Gasquet et Gilles Simon pour l’épauler

Gaël Monfils ne sera pas seul pour conduire les Bleus. La Fédération française de tennis a annoncé qu’il bénéficierait notamment du soutien de Richard Gasquet et Gilles Simon, deux anciens internationaux français qui ont longtemps évolué à ses côtés sur le circuit professionnel.

Richard Gasquet, ancien numéro 7 mondial, a remporté 16 titres ATP au cours de sa carrière. Gilles Simon, qui a atteint la sixième place mondiale et remporté 14 titres, a récemment été nommé directeur de la performance au sein de la FFT. Leur expérience viendra compléter celle de Monfils dans l’encadrement de la sélection française.

Le président de la FFT, Gilles Moretton, a salué l’arrivée du nouveau capitaine : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de Gaël à la tête de l’équipe de France. Nous sommes convaincus que son énergie communicative et son enthousiasme seront de précieux atouts pour porter les ambitions du tennis français. »

Une équipe de France éliminée par le Canada en septembre

Gaël Monfils prend les commandes d’une sélection qui vient de connaître une déception en Coupe Davis. En septembre, les Français ont été éliminés par le Canada sur le score de 3-1, lors du deuxième tour des qualifications. Cette défaite les a privés de la phase finale de l’édition 2026.

Son prédécesseur, Paul-Henri Mathieu, avait pris ses fonctions en 2023. Durant ses trois années à la tête de l’équipe, il avait notamment permis à la France de retrouver le Final 8 de Coupe Davis. Gilles Moretton l’a remercié pour le travail accompli.

La première campagne de Gaël Monfils à la tête des Bleus débutera en février 2027, à l’occasion des qualifications de la prochaine édition.

12 victoires en Coupe Davis, mais absent du sacre de 2017

Gaël Monfils connaît parfaitement la compétition pour l’avoir disputée à 8 reprises sous les couleurs françaises. En simple, son bilan s’élève à douze victoires pour trois défaites.

L’un de ses matchs les plus marquants remonte à la finale de 2014, face à la Suisse. Devant le public français, Monfils avait dominé Roger Federer en trois sets (6-1, 6-4, 6-3). La France s’était néanmoins inclinée 3-1 face à une équipe suisse également emmenée par Stan Wawrinka.

Trois ans plus tard, les Bleus avaient remporté leur dixième Coupe Davis en battant la Belgique en finale, à Lille. Monfils n’avait toutefois pas participé à cette campagne victorieuse.

Le nouveau capitaine aura désormais pour objectif de conduire la France vers un onzième titre, le premier depuis 2017. La prochaine campagne de Coupe Davis constituera sa première expérience à la tête d’une sélection nationale.