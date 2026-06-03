— Sensation à Roland-Garros: la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka s’écroule

Aryna Sabalenka ne jouera pas les demi-finales de Roland-Garros. La numéro 1 mondiale a été battue ce mercredi par Diana Shnaider en quart de finale, sur le score de 3-6, 7-5, 6-0, après 2h12 de match sur le court Philippe-Chatrier. La Russe, tête de série n°25, atteint pour la première fois de sa carrière le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem.

Un match que Sabalenka tenait

Sabalenka avait pourtant pris le contrôle de la rencontre. Solide dans la première manche, la Biélorusse l’a emportée 6-3 avant de creuser l’écart dans le deuxième set. Elle a mené avec deux breaks d’avance et s’est retrouvée en position de conclure, notamment à 5-4 sur son service, à deux points de la victoire.

C’est à ce moment que le match a basculé. Shnaider a repris le break, recollé, puis arraché la deuxième manche 7-5. La dynamique ne s’est plus arrêtée. La Russe a ensuite déroulé dans le troisième set, remporté 6-0, sans laisser Sabalenka inscrire le moindre jeu.

Dix jeux perdus de suite

La fin de match a été terrible pour Sabalenka. Après avoir eu le match en main, elle a perdu les dix derniers jeux de la rencontre. Shnaider a transformé une situation très compromise en victoire nette, en remportant la fin du deuxième set puis l’intégralité du troisième. Le score final résume l’effondrement : Sabalenka a gagné le premier set, a servi pour le match dans le deuxième, puis n’a plus marqué un seul jeu. La numéro 1 mondiale quitte Roland-Garros sur une dernière manche à sens unique.

57 fautes directes pour Sabalenka

Le match s’est disputé dans des conditions venteuses, qui ont pesé sur les échanges. Sabalenka a fini par accumuler les erreurs : 57 fautes directes au total. Shnaider, elle, a tenu dans l’échange et a profité de chaque baisse de régime adverse pour installer son retour. Cette défaite coupe aussi une série importante pour Sabalenka. La Biélorusse restait sur six demi-finales consécutives en Grand Chelem. Elle visait un nouveau dernier carré à Paris, où elle n’a encore jamais remporté le titre.

Shnaider contre Chwalinska pour une place en finale

Diana Shnaider affrontera en demi-finale Maja Chwalinska. La Polonaise, issue des qualifications et classée 114e mondiale, a elle aussi signé un parcours surprise. Elle a battu Anna Kalinskaya 7-6, 6-3 pour rejoindre sa première demi-finale en Grand Chelem. Le tableau féminin de Roland-Garros s’ouvre donc sur une demi-finale inattendue entre Shnaider et Chwalinska. Pour Sabalenka, le tournoi s’arrête en quarts après une avance nette et une occasion manquée de conclure. Pour Shnaider, c’est le plus grand résultat de sa carrière.