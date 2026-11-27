Passe Navigo : la RATP va faire passer de 70 à 15 euros l’amende pour défaut de validation

À partir du 1er janvier 2027, l’amende pour défaut de validation du Passe Navigo passera de 70 à 15 euros pour les titulaires d’abonnements mensuels et annuels. Cette mesure vise à réduire les tensions entre abonnés et contrôleurs, tout en maintenant l’obligation de validation pour mesurer la fréquentation des lignes.

À compter du 1er janvier 2027, les titulaires d’un abonnement Navigo mensuel ou annuel qui oublient de valider leur passe dans le métro ou le RER ne seront plus sanctionnés aussi sévèrement. La RATP a annoncé jeudi 26 novembre une réduction de près de 80 % du montant de cette amende.

Depuis juin 2025, les abonnés contrôlés sans avoir correctement validé leur passe s’exposaient à une amende de 70 euros, identique à celle infligée aux voyageurs circulant sans titre de transport. Cette politique tarifaire avait suscité de nombreuses protestations parmi les usagers franciliens, qui estimaient injuste d’être sanctionnés alors qu’ils avaient déjà réglé leur abonnement.

Décidée par le PDG de la RATP, Xavier Piechaczyk, cette réduction concernera les abonnements mensuels et annuels sur les lignes de métro ainsi que les portions des RER A et B exploitées par la régie. Elle permettra d’harmoniser les sanctions avec celles déjà appliquées dans les bus et les tramways.

La validation restera obligatoire

La mesure ne concernera cependant pas les utilisateurs de Navigo Liberté+, dont la facturation repose sur les trajets effectués. Ces derniers continueront de s’exposer à une amende de 70 euros en cas de défaut de validation, comme les voyageurs dépourvus de titre de transport valable.

La RATP entend également réduire les tensions entre les contrôleurs et les voyageurs en distinguant davantage les abonnés en règle des personnes voyageant sans avoir payé leur trajet. La validation systématique restera néanmoins obligatoire, puisqu’elle permet notamment à l’opérateur de mesurer la fréquentation de son réseau et d’adapter son offre de transport.