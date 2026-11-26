Booking.com est condamnée à verser 5,5 millions d’euros à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral pour non-reversement de la taxe de séjour entre 2022 et 2025. Alors que d'autres procédures similaires se multiplient en France, la plateforme entend contester ce jugement tout en affirmant son engagement à respecter la fiscalité.

La plateforme de réservation touristique Booking.com a été condamnée à verser près de 5,5 millions d’euros à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral, en Seine-Maritime. La justice lui reproche plusieurs manquements à ses obligations en matière de collecte et de reversement de la taxe de séjour.

Dans un jugement rendu mardi 24 novembre, le tribunal judiciaire du Havre a condamné Booking.com à payer 5 485 750 euros d’amendes civiles. Sur cette somme, 5,2 millions d’euros sanctionnent le non-reversement de taxes de séjour collectées auprès des clients entre 2022 et 2025. Ces sommes auraient dû être transférées à la collectivité territoriale après les réservations effectuées auprès des hébergeurs professionnels et particuliers.

Le reste des sanctions concerne des défauts de collecte et des irrégularités dans les déclarations transmises par la plateforme. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la moitié du montant de la condamnation, contraignant Booking.com à régler environ 2,7 millions d’euros sans attendre l’issue d’un éventuel appel. L’entreprise néerlandaise a exprimé sa déception et indiqué étudier les suites judiciaires possibles.

Les condamnations se multiplient en France

La décision intervient alors que Booking.com fait l’objet de plusieurs procédures similaires engagées par des collectivités françaises. En octobre dernier, le tribunal judiciaire de Nancy avait condamné la plateforme à verser plus de 800 000 euros à la métropole du Grand Nancy. En décembre 2025, la communauté de communes de l’île d’Oléron avait également obtenu une condamnation à hauteur de 574 000 euros.

Ces contentieux illustrent les tensions croissantes entre les collectivités territoriales et les plateformes de réservation en ligne concernant la perception de la fiscalité touristique. À Fécamp, la taxe de séjour représente une recette annuelle d’environ 550 000 euros, destinée au financement des activités de promotion touristique du territoire. Booking.com affirme, de son côté, rester déterminée à respecter ses obligations fiscales en France.