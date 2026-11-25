La Marine nationale française intercepte plus de trois tonnes de méthamphétamine dans l'océan Pacifique, démontrant son rôle dans la lutte contre le narco-trafic. L'opération, réalisée près de Clipperton, fait suite à une surveillance de plusieurs semaines et s'inscrit dans une coopération avec les garde-côtes américains.

La Marine nationale française a réalisé une importante saisie de stupéfiants dans l’océan Pacifique, interceptant plus de trois tonnes de méthamphétamine à bord d’un pétrolier. Cette opération illustre le rôle des forces françaises dans la lutte contre les réseaux internationaux de narcotrafic et la surveillance des espaces maritimes.

L’opération, menée vendredi 20 novembre et rendue publique mardi 24 novembre par le ministère des Armées, s’est déroulée à proximité de Clipperton, une île française inhabitée située au large du Mexique. Le pétrolier, qui ne battait aucun pavillon, faisait l’objet d’une surveillance depuis plusieurs semaines par les services français de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Les militaires ont découvert à bord 150 ballots contenant précisément 3 328 kilogrammes de méthamphétamine.

Plus de 15 tonnes de stupéfiants saisies dans le Pacifique depuis janvier

Réalisée en coopération avec les garde-côtes américains, cette intervention s’inscrit dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. En accord avec le parquet de Papeete, le pétrolier et son équipage ont été laissés libres, mais ont fait l’objet d’un signalement international. La cargaison a été transportée à Tahiti en vue de sa destruction. Les autorités n’ont pas communiqué sur la provenance ni sur la destination finale des stupéfiants.

Cette nouvelle opération porte à plus de 15 tonnes la quantité de drogue interceptée par les forces armées françaises dans le Pacifique depuis le début de l’année 2026. En février dernier, la Marine nationale avait notamment saisi 2,4 tonnes de cocaïne au large de la Polynésie française. Ces opérations témoignent de l’importance de la présence militaire française dans cette région, notamment pour lutter contre la criminalité organisée et renforcer la coopération internationale en matière de sécurité maritime.

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