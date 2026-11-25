En 2025, 111 féminicides sont recensés en France, marquant une légère hausse par rapport à l'année précédente. Le rapport de la Miprof met en lumière une augmentation des violences, un faible taux de dépôt de plainte et un besoin urgent de dispositifs de protection, tandis que la justice intensifie les condamnations.

Féminicides, agressions sexuelles, violences conjugales et harcèlement : la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) a publié mercredi 25 novembre un rapport dressant un état des lieux des violences faites aux femmes en France. Ces données révèlent notamment une augmentation des tentatives de féminicide et un taux de dépôt de plainte particulièrement faible.

En 2025, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ancien conjoint en France, contre 107 en 2024. Parmi les victimes, 41 avaient auparavant signalé des violences aux forces de l’ordre. Le rapport souligne également une surreprésentation des femmes âgées de 30 à 59 ans et de celles de plus de 70 ans. Par ailleurs, 333 femmes ont été victimes de tentatives de féminicide au sein du couple, soit une augmentation de 23 % en un an. Vingt-cinq hommes ont également été tués dans le cadre conjugal.

Les conséquences des violences psychologiques apparaissent également dans les statistiques. En 2025, 1 011 femmes victimes de harcèlement de la part de leur conjoint ou ancien conjoint se sont suicidées ou ont tenté de le faire, un chiffre en progression de 12 %. Quelque 375 000 femmes majeures ont par ailleurs déclaré avoir subi des violences conjugales, qu’elles soient verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles. Seules 15 % d’entre elles ont déposé plainte.

Plus de 272 000 femmes victimes de violences sexuelles

En 2024, 272 000 femmes majeures ont déclaré avoir subi un viol, une tentative de viol ou une agression sexuelle, soit l’équivalent d’une victime toutes les deux minutes. Les femmes représentent 85 % des victimes de ces infractions et, dans 98 % des cas concernant des victimes féminines, l’agresseur était un homme. La moitié des femmes concernées étaient âgées de 18 à 24 ans. Seulement 8 % des victimes ont déclaré avoir porté plainte.

Le harcèlement sexuel constitue également un phénomène de grande ampleur. Plus de 1,3 million de femmes majeures ont déclaré avoir subi des faits de harcèlement sexuel, d’exhibition sexuelle ou reçu des images à caractère sexuel non sollicitées en 2024. Cela représente une victime toutes les 24 secondes. Malgré l’importance du phénomène, seules 2 % des femmes concernées ont engagé une démarche judiciaire en déposant plainte.

Des condamnations en hausse et des dispositifs de protection renforcés

En 2025, la justice française a prononcé 53 299 condamnations définitives pour des violences sexistes et sexuelles, soit une progression de 8 % depuis 2022. Parmi ces condamnations, 86 % ont donné lieu à une peine d’emprisonnement, dont 38 % ferme ou partiellement ferme. Les hommes représentent 91 % des personnes condamnées, tandis que 83 % des condamnations concernent des infractions commises au sein du couple.

En matière de protection, 4 426 ordonnances ont été accordées au moins partiellement en 2025. En septembre 2026, 5 654 téléphones grave danger étaient actifs, tandis que 625 bracelets anti-rapprochement étaient recensés en octobre. Parallèlement, 3 704 femmes ont bénéficié du dispositif « Pack nouveau départ », destiné à accompagner les victimes souhaitant quitter un conjoint violent. Une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre, doit être examinée au Sénat en janvier 2027.

Sources citées dans l’article Rapport de la Miprof