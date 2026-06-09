Eric Zemmour revendique sa proximité idéologique avec le mouvement MAGA de Trump

En déplacement à Washington pour promouvoir la traduction anglaise de son livre, le président de Reconquête assume publiquement ses convergences avec la droite trumpiste.

Eric Zemmour a franchi un nouveau cap dans son positionnement politique international. Invité lundi 8 juin par la Heritage Foundation pour présenter son livre, Le suicide français, qui est désormais traduit en anglais, un influent cercle de réflexion conservateur américain, le président de Reconquête a ouvertement revendiqué ses affinités avec le mouvement MAGA de Donald Trump. « Nous avons beaucoup de points communs avec MAGA », a déclaré le probable candidat à la présidentielle lors de cette conférence à Washington. Il est allé plus loin auprès de l’AFP en affirmant qu’il n’y avait « aucune honte à penser qu’on a des accointances idéologiques avec le mouvement MAGA ».

Un livre pour conquérir l’Amérique conservatrice

Ce déplacement américain s’inscrit dans une démarche de promotion du « Suicide Français », son ouvrage de 2014 récemment réédité et désormais traduit en anglais sous le titre « The Suicide of France ». L’intervention devant la Heritage Foundation offre au leader de Reconquête une tribune prestigieuse au cœur de l’establishment conservateur américain. La sortie de cette version anglophone constitue manifestement une opportunité pour Eric Zemmour d’élargir son audience au-delà des frontières hexagonales et de tisser des liens plus formels avec la droite américaine.

Cette déclaration franche marque un tournant dans la stratégie de communication du polémiste. En assumant publiquement ces « points d’accord majeurs » avec le trumpisme, Eric Zemmour affiche une volonté de s’inscrire dans un mouvement conservateur international. Cette posture tranche avec la prudence habituelle de nombreux responsables politiques français vis-à-vis des références américaines. Le timing de cette sortie, à quelques mois de la présidentielle, semble calculé pour séduire un électorat sensible aux thématiques portées par Donald Trump.