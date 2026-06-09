ÉCONOMIE Politique économique

La BCE envisage une hausse de taux malgré le scepticisme des économistes

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale

La Banque centrale européenne s’apprête à relever ses taux directeurs pour contrer une inflation remontée à 3,2%, alimentée par la crise au Moyen-Orient.

La BCE envisage une hausse de taux malgré le scepticisme des économistes
La BCE envisage une hausse de taux malgré le scepticisme des économistes

La Banque centrale européenne prépare un nouveau resserrement monétaire face à la remontée de l’inflation dans la zone euro, qui a atteint 3,2%. Cette hausse des prix s’explique par la flambée de l’énergie provoquée par les tensions au Moyen-Orient et le blocage du détroit d’Ormuz. L’institution francfortoise justifie cette décision par la nécessité de maintenir la stabilité des prix, mission centrale de la BCE depuis sa création.

Des économistes sceptiques sur le timing

Plusieurs économistes émettent toutefois des réserves sur l’opportunité d’un tel tour de vis. Ils estiment que la situation actuelle diffère fondamentalement de celle de 2022, quand la banque centrale avait été critiquée pour son retard à agir. Les taux directeurs, principaux instruments de régulation monétaire de la BCE pour les vingt pays membres de la zone euro, influencent directement le coût du crédit, l’épargne et la consommation des ménages.

Un arbitrage délicat pour la BCE

Le marché financier s’interroge sur la pertinence de cette stratégie monétaire restrictive. Si la guerre au Moyen-Orient exerce une pression sur les prix énergétiques, le contexte économique européen reste fragile. La BCE devra arbitrer entre son objectif de stabilité des prix et les risques pesant sur la croissance dans un climat géopolitique tendu.

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