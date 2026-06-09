Le député LFI Sébastien Delogu jugé mardi à Marseille pour recel et risque l’inéligibilité

Le parlementaire des Bouches-du-Rhône comparaît pour avoir diffusé des documents privés volés. Il encourt cinq ans de prison et une peine d’inéligibilité.

Sébastien Delogu, député insoumis des Bouches-du-Rhône, comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Marseille. L’élu est poursuivi pour recel de biens provenant d’un vol et atteinte au secret des correspondances. Les faits reprochés portent sur la détention puis la diffusion publique de documents privés appartenant à un entrepreneur. Ces pièces, dérobées à leur propriétaire légitime, auraient été divulguées par le parlementaire dans un contexte dont les circonstances précises restent à établir lors de l’audience.

Jusqu’à cinq ans de prison requis

Les sanctions encourues sont particulièrement lourdes. Le député risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende. Une peine d’inéligibilité pourrait également être prononcée par la justice, ce qui mettrait fin à son mandat à l’Assemblée nationale. Cette menace pèse désormais sur la carrière politique de Sébastien Delogu, figure connue de La France insoumise dans la région marseillaise.

L’affaire intervient dans un climat déjà tendu autour de plusieurs élus du parti de Jean-Luc Mélenchon, régulièrement confrontés à des démêlés judiciaires. Le verdict attendu dans les prochaines semaines dira si le parlementaire pourra conserver son siège ou si une condamnation viendra sanctionner ces faits de divulgation d’informations confidentielles. La défense devra démontrer l’absence d’intention délictueuse ou contester la matérialité des accusations.