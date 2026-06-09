Haute-Marne : l’adolescent accusé du meurtre d’une surveillante sera jugé en juillet

Un an après le meurtre qui avait bouleversé le monde éducatif et suscité une vive émotion dans tout le pays, l’adolescent accusé d’avoir tué une surveillante au collège Françoise-Dolto de Nogent, en Haute-Marne, comparaîtra devant le tribunal pour enfants du 15 au 17 juillet prochains. L’information a été confirmée par le procureur de la République de Chaumont, qui a précisé que le jeune homme, aujourd’hui âgé de 15 ans, sera jugé à huis clos conformément aux dispositions prévues pour les mineurs.

Le prévenu est actuellement placé en détention provisoire depuis sa mise en examen intervenue deux jours après les faits. Il devra répondre de meurtre sur une personne chargée d’une mission de service public, une circonstance aggravante particulièrement lourde au regard de la fonction occupée par la victime. En raison de son âge au moment des faits, il encourt une peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle, et non la réclusion criminelle à perpétuité applicable aux majeurs.

Un drame qui avait profondément marqué la communauté éducative

Les faits remontent au 10 juin 2025. Ce jour-là, Mélanie, assistante d’éducation âgée de 31 ans, avait été mortellement poignardée à l’entrée du collège Françoise-Dolto de Nogent. L’attaque s’était produite alors qu’un contrôle inopiné des sacs des élèves était organisé devant l’établissement en présence des forces de l’ordre. La victime avait succombé à ses blessures malgré l’intervention rapide des secours.

L’auteur présumé, alors élève de troisième dans l’établissement, avait été immédiatement maîtrisé puis interpellé sur place. L’affaire avait rapidement pris une dimension nationale en raison de la brutalité des faits et du profil particulièrement jeune du suspect. Le meurtre avait relancé le débat sur la montée des violences en milieu scolaire et sur la sécurité des personnels de l’Éducation nationale.

Un profil jugé particulièrement inquiétant

Lors de sa garde à vue, l’adolescent avait livré des déclarations qui avaient profondément marqué les enquêteurs. Selon les éléments communiqués à l’époque par le parquet, il avait expliqué avoir voulu tuer une surveillante « n’importe laquelle », sans cibler spécifiquement la victime. Les investigations avaient alors permis de dresser le portrait d’un adolescent décrit comme fasciné par la violence, en perte de repères et présentant une absence apparente d’empathie pour les conséquences de son acte.

Les expertises réalisées au cours de l’enquête n’avaient toutefois révélé aucun trouble psychiatrique majeur susceptible d’altérer son discernement au moment des faits. Les magistrats avaient ainsi estimé qu’il pouvait être tenu pénalement responsable de ses actes, ouvrant la voie à un procès devant la juridiction spécialisée pour les mineurs.

Une affaire aux fortes répercussions politiques

Le meurtre de Mélanie avait provoqué une onde de choc bien au-delà de la Haute-Marne. Plusieurs responsables politiques, syndicats enseignants et représentants de la communauté éducative avaient exprimé leur émotion et appelé à une réflexion approfondie sur la prévention des violences chez les jeunes. Le président de la République Emmanuel Macron avait lui-même évoqué une forme de « désinhibition de la violence » nécessitant des réponses adaptées de la part des pouvoirs publics.

Dans les jours qui avaient suivi le drame, de nombreux rassemblements avaient été organisés à travers la France pour rendre hommage à la surveillante. À Nogent, une marche blanche avait réuni près de 1 500 personnes venues soutenir la famille de la victime et témoigner de leur solidarité à l’ensemble du personnel éducatif.

Un hommage national à la victime

Quelques semaines après les faits, la République avait rendu hommage à Mélanie en lui décernant à titre posthume les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Cette distinction avait salué son engagement au service des élèves ainsi que le dévouement dont elle avait fait preuve dans l’exercice de ses fonctions au sein du collège.

Le procès prévu en juillet devrait permettre d’examiner en détail les circonstances du passage à l’acte, la personnalité du jeune accusé ainsi que les conclusions des nombreuses expertises réalisées au cours de l’instruction. Pour les proches de la victime comme pour la communauté éducative, cette audience constitue une étape importante dans la recherche de réponses après l’un des drames scolaires les plus marquants de ces dernières années.