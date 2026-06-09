Affaire Lyhanna : le Conseil supérieur de la Magistrature dénonce un discrédit jeté sur la magistrature

Le Conseil supérieur de la magistrature a pris la parole ce mardi 9 juin pour dénoncer le discrédit jeté sur des milliers de magistrats et déplorer une instrumentalisation de l’affaire Lyhanna. Cette réaction intervient alors que Sébastien Lecornu réunit plusieurs ministres à Matignon pour définir de nouvelles mesures, au lendemain de rassemblements dénonçant les défaillances du système judiciaire. La mort de cette collégienne de 11 ans, retrouvée le 4 juin, a mis en lumière ce que Gérald Darmanin a lui-même qualifié de dysfonctionnements graves. Le principal suspect, Jérôme Barella, a été incarcéré dans une prison du sud de la France où il sera placé à l’isolement.

Une plainte contre l’État en préparation

L’affaire prend une dimension supplémentaire avec l’annonce qu’une mère de famille va déposer plainte contre l’État. Sa fille mineure avait déposé plainte pour viol contre Jérôme B., mais le suspect n’avait pas été inquiété malgré cette procédure. Cette nouvelle plainte souligne les failles du traitement judiciaire qui ont permis au mis en cause de rester en liberté. La question de la responsabilité des magistrats se retrouve au cœur du débat public.

La discipline des magistrats en question

Le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne davantage les magistrats défaillants depuis 2020, mais la proportionnalité des peines fait débat. Le ministre de la Justice mène actuellement une réflexion sur l’adaptation des sanctions aux fautes commises. Les interrogations portent sur la capacité du système disciplinaire à répondre aux attentes de la société face aux erreurs judiciaires aux conséquences dramatiques.