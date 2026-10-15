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Sud-Liban : des drones israéliens bombardent des villages malgré la trêve

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Sud-Liban : des drones israéliens bombardent des villages malgré la trêve
Sud-Liban : des drones israéliens bombardent des villages malgré la trêve

Des quadricoptères militaires israéliens ont largué des bombes aux abords du village de Zibqin, dans le sud du Liban, ainsi que sur plusieurs localités voisines. Ces frappes interviennent alors qu’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban est en vigueur depuis juin 2026.

Des images filmées le 14 octobre 2026 montrent un drone quadricoptère de l’armée israélienne lâchant une bombe à la périphérie de Zibqin, village du sud du Liban. D’autres localités situées dans la même zone ont également été visées lors de cette série d’attaques.

Ces frappes surviennent quatre mois après la signature d’un accord de trêve entre Israël et le Liban, censé mettre fin aux hostilités dans la région. Leur poursuite soulève des questions sur le respect effectif de cet engagement par les parties concernées.

L’utilisation de drones quadricoptères à des fins offensives, distincte des appareils de reconnaissance classiques, illustre une évolution des méthodes employées sur ce théâtre d’opérations. Ces engins, plus discrets et maniables que les drones de frappe conventionnels, sont de plus en plus documentés dans les conflits de la région.

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