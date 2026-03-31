Tokyo : la flambée du carburant menace l’économie du hanami, vitrine du printemps japonais

À Tokyo, la traditionnelle saison des cerisiers en fleurs, ou hanami, pourrait perdre de son éclat économique en raison de la hausse des prix du carburant. Cet événement emblématique attire chaque année des foules importantes, mais se trouve désormais fragilisé par un contexte énergétique tendu.

Chaque printemps, des milliers de visiteurs affluent pour admirer les célèbres sakura, notamment le long de la rivière Meguro, où les croisières fluviales constituent une attraction phare. Ces balades offrent un point de vue privilégié sur les cerisiers en fleurs et représentent une source majeure de revenus pour les opérateurs touristiques.

Cette année, cependant, des entreprises comme Tokyo Waterways doivent faire face à une hausse significative de leurs coûts, liée à l’augmentation des prix de l’énergie sur les marchés mondiaux. Cette situation met sous pression l’équilibre économique de leurs activités.

Pour compenser ces surcoûts, les opérateurs envisagent d’augmenter les tarifs pour les touristes, voire de réduire certaines offres. Une telle évolution pourrait affecter l’attractivité de ces services, au cœur de l’expérience hanami.

Le phénomène s’inscrit dans un contexte global marqué par des tensions géopolitiques, notamment autour de Iran, qui contribuent à la volatilité des prix du pétrole. Cette situation pèse directement sur les secteurs dépendants des carburants, comme le transport touristique.

Pour les professionnels du secteur, cette période est cruciale. Le hanami constitue l’un des moments les plus rentables de l’année, attirant à la fois des visiteurs locaux et internationaux venus célébrer le printemps japonais.

Toute hausse des prix pourrait donc freiner la fréquentation et réduire les revenus liés au tourisme. Les acteurs du secteur redoutent un effet dissuasif, dans un contexte où la concurrence entre destinations reste forte.

Malgré ces incertitudes, les cerisiers en fleurs continuent d’offrir un spectacle très attendu, symbole culturel du Japon. Reste à savoir si cette tradition emblématique pourra résister durablement aux pressions économiques liées à la crise énergétique mondiale.