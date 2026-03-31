Royaume-Uni : Keir Starmer lance un ultimatum aux médecins, la crise du NHS à un tournant

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a lancé un ultimatum de 48 heures au principal syndicat des médecins afin qu’il reconsidère un accord portant sur les salaires et les effectifs. Cette initiative intervient alors que le système de santé du pays demeure sous forte pression.

Le chef du gouvernement a qualifié d’« irresponsable » le refus du syndicat de soumettre cet accord au vote de ses membres. Pour l’exécutif, une validation rapide du texte est essentielle afin d’éviter une aggravation des tensions dans les hôpitaux.

En face, la British Medical Association rejette fermement les propositions, estimant que les augmentations salariales restent inférieures à l’inflation. Le syndicat dénonce un manque de reconnaissance des efforts fournis par les professionnels de santé.

Ce conflit s’inscrit dans une crise plus large du système de santé britannique, marquée par des conditions de travail difficiles, un manque chronique de personnel et une multiplication des mouvements sociaux ces dernières années.

Malgré ces désaccords, la British Medical Association a indiqué être prête à reprendre les négociations afin d’éviter une nouvelle vague de grèves. Une telle mobilisation risquerait de perturber davantage les hôpitaux et de pénaliser les patients.

Pour le gouvernement, une issue rapide est cruciale afin de préserver la stabilité du service public de santé et limiter les conséquences sur la population. La pression est d’autant plus forte que les délais d’attente et les tensions hospitalières restent élevés.

Cet affrontement met en lumière les difficultés économiques persistantes au Royaume-Uni, où l’inflation continue de peser sur le pouvoir d’achat et les revendications salariales. La question des conditions de travail dans le secteur médical est devenue un enjeu politique majeur.

À l’approche d’échéances politiques importantes, ce dossier sensible pourrait avoir un impact sur la popularité du gouvernement. Les prochaines heures s’annoncent décisives pour éviter une escalade du conflit et une paralysie partielle du système de santé britannique.