De la guerre à la greffe : le périple bouleversant d’un père syrien pour sauver son fils

Fuyant la guerre et une urgence médicale, un père originaire de Syrie a traversé la mer pour offrir une seconde chance à son fils gravement malade. Abdulaziz Aldarwish, 32 ans, a embarqué avec son fils Yahia, âgé de 10 ans, sur un bateau de migrants reliant le Liban à Chypre, dans l’espoir de trouver un traitement vital.

L’enfant souffrait d’une insuffisance rénale sévère nécessitant une greffe urgente, une intervention impossible à réaliser dans son pays d’origine en raison du conflit. Face à l’absence de solutions, la famille a pris la décision de fuir, au prix d’un voyage particulièrement risqué.

Après ce périple, ils ont finalement atteint la Grèce, où Yahia a pu être pris en charge par le système de santé. Cette arrivée a marqué un tournant décisif dans le combat du jeune garçon pour sa survie.

Dans un geste de sacrifice, le père a lui-même fait don d’un rein à son fils. L’opération a été réalisée à Athènes, au sein du Centre national de transplantation Onassis, spécialisé dans ce type d’interventions.

La greffe a permis de sauver la vie de l’enfant, illustrant la force du lien familial face à l’adversité. « La transplantation transcende toutes les barrières », a déclaré un médecin impliqué dans l’opération, soulignant la portée humaine de cette histoire au-delà des frontières et des conflits.

Le parcours de cette famille met en lumière les difficultés extrêmes rencontrées par de nombreux réfugiés, contraints de risquer leur vie pour accéder à des soins médicaux. Entre guerre, exil et maladie, leur histoire reflète les enjeux humanitaires liés aux crises migratoires contemporaines.

Aujourd’hui, Yahia se remet progressivement de l’intervention, porté par le courage et le sacrifice de son père. Ce récit poignant rappelle que derrière les statistiques des migrations se cachent des trajectoires individuelles marquées par la survie, la solidarité et l’amour.