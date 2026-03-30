Suisse : une large majorité réclame un encadrement plus strict des réseaux sociaux pour les mineurs

Une écrasante majorité de Suisses souhaite un durcissement des règles encadrant l’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs, selon un sondage publié dimanche, dans un contexte de pression croissante sur les géants de la technologie.

L’étude, menée par l’institut GfS Bern pour la Fondation Mercator, révèle que 94 % des personnes interrogées estiment que les enfants et adolescents doivent être mieux protégés face aux effets potentiellement nocifs des plateformes numériques.

Par ailleurs, 78 % des sondés considèrent que les grandes entreprises technologiques exercent une influence excessive sur l’opinion publique, alimentant les inquiétudes sur leur rôle dans la société.

Ce débat intervient alors que plusieurs décisions judiciaires récentes ont renforcé la pression sur les acteurs du secteur. Aux États-Unis, un jury de Los Angeles a notamment reconnu Meta et Alphabet coupables de négligence dans la conception de plateformes jugées nuisibles pour les jeunes utilisateurs.

Ces évolutions s’inscrivent dans une tendance mondiale visant à mieux encadrer les réseaux sociaux, notamment en matière de protection des mineurs, de modération des contenus et de responsabilité des entreprises.

En Suisse, ces résultats pourraient alimenter les discussions politiques autour d’une régulation plus stricte, alors que les autorités cherchent à trouver un équilibre entre innovation technologique et protection des utilisateurs.

Le sondage met en lumière une prise de conscience croissante des risques liés à l’usage des réseaux sociaux chez les plus jeunes, dans un environnement numérique en constante évolution.

Face à ces préoccupations, les gouvernements et les régulateurs pourraient être amenés à renforcer les dispositifs de contrôle, afin de limiter les impacts négatifs sur la santé mentale et le développement des adolescents.