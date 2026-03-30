Inflation : la BCE prête à agir face à la flambée des prix de l’énergie, mais sans précipitation sur les taux

La Banque centrale européenne se tient prête à intervenir pour contenir les effets inflationnistes liés à la hausse des prix de l’énergie, tout en refusant pour l’instant de s’engager sur un calendrier précis de relèvement des taux d’intérêt.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a indiqué que l’institution monétaire restait vigilante face aux risques de propagation de l’inflation à l’ensemble de l’économie, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.

La flambée des prix de l’énergie, alimentée par la guerre impliquant l’Iran, inquiète les responsables de la Banque centrale européenne, qui redoutent un effet domino sur les prix des biens et services.

« Il est trop tôt pour discuter des dates », a toutefois précisé François Villeroy de Galhau, soulignant que toute décision concernant les taux dépendra de l’évolution de la situation économique et des données à venir.

Au sein de la BCE, les débats se poursuivent sur la nécessité et le moment opportun pour durcir la politique monétaire afin de maîtriser l’inflation sans freiner excessivement la croissance.

L’institution cherche ainsi à trouver un équilibre délicat entre lutte contre la hausse des prix et soutien à l’activité économique, alors que les incertitudes restent élevées.

Cette prudence reflète la complexité du contexte actuel, marqué par des chocs externes liés à l’énergie et des tensions internationales qui échappent en grande partie aux leviers traditionnels de la politique monétaire.

Alors que les marchés restent attentifs aux signaux envoyés par la BCE, les prochaines décisions dépendront largement de l’évolution des prix de l’énergie et de leur impact sur l’économie européenne.