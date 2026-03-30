États-Unis : un avion intercepté près de Mar-a-Lago, nouvelle violation de l’espace aérien autour de Trump

Un avion civil a brièvement violé une zone d’exclusion aérienne près de la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, avant d’être intercepté et escorté hors de la zone par des avions de chasse américains.

L’incident s’est produit dimanche vers 13h15 heure locale, lorsque l’appareil a pénétré une restriction temporaire de vol, généralement mise en place lorsque le président se trouve dans la zone. Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a rapidement réagi pour sécuriser l’espace aérien.

Selon les autorités, les avions de chasse ont utilisé des fusées éclairantes pour attirer l’attention du pilote et établir une communication. Le NORAD a précisé que ces dispositifs, visibles depuis le sol, ne présentaient aucun danger pour la population.

L’appareil a ensuite été escorté en toute sécurité hors de la zone d’exclusion, sans incident ni menace signalée. Aucune information n’a été donnée sur l’identité du pilote ni sur les raisons de cette intrusion.

Ce type d’incident n’est pas inédit. Le NORAD a indiqué avoir enregistré plusieurs violations similaires depuis le retour au pouvoir de Donald Trump l’année dernière, toutes résolues sans conséquences majeures.

Ces intrusions soulignent néanmoins les défis persistants en matière de sécurité aérienne autour des sites sensibles, en particulier lorsque des restrictions temporaires de vol sont en vigueur.

Les autorités américaines rappellent régulièrement aux pilotes l’importance de respecter ces zones réglementées, dont la violation peut entraîner des interventions rapides des forces armées.