Taïwan : la cheffe de l’opposition attendue en Chine avant la visite de Trump

La présidente du principal parti d’opposition taïwanais, Cheng Li-wun, se rendra en Chine le mois prochain à l’invitation du président chinois Xi Jinping, un déplacement hautement symbolique qui précédera celui du président américain Donald Trump à Pékin.

Récemment élue à la tête du Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun a affiché sa volonté de renforcer les relations avec la Chine, marquant une ligne plus conciliante que celle de ses prédécesseurs.

Ce voyage intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Pékin et le gouvernement taïwanais dirigé par Lai Ching-te, que la Chine considère comme « séparatiste ». Pékin refuse de dialoguer officiellement avec l’exécutif en place, mais maintient des contacts réguliers avec l’opposition du KMT.

Dans un communiqué, le parti a indiqué que Cheng Li-wun avait accepté l’invitation « avec plaisir » et souhaitait promouvoir des relations « pacifiques » entre les deux rives du détroit de Taïwan, en renforçant les échanges et la coopération.

Cette visite revêt une importance particulière sur le plan diplomatique, car elle intervient à l’approche d’un sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, susceptible de redéfinir les équilibres géopolitiques dans la région.

Elle illustre également les divisions internes à Taïwan sur la stratégie à adopter vis-à-vis de la Chine, entre fermeté du gouvernement en place et approche plus ouverte de l’opposition.

Alors que les tensions militaires et politiques restent élevées dans le détroit de Taïwan, ce déplacement pourrait être perçu comme un signal d’apaisement, mais aussi comme un enjeu politique majeur sur la scène intérieure taïwanaise.