Royaume-Uni : pression politique pour interdire Kanye West après la polémique du Wireless Festival

Le gouvernement britannique fait face à une pression croissante pour interdire l’entrée sur le territoire du rappeur Kanye West, après sa programmation en tête d’affiche du Wireless Festival prévu en juillet. Cette décision a déclenché une vive controverse politique et médiatique.

L’artiste, désormais connu sous le nom de Ye, a été vivement critiqué ces dernières années pour des propos antisémites et des déclarations controversées, qui ont déjà conduit à des suspensions de ses comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X. Sa présence annoncée au festival a suscité une vague d’indignation.

Plusieurs figures politiques, dont le Premier ministre Keir Starmer et le maire de Londres, ont publiquement critiqué la décision des organisateurs. Le Parti conservateur a également écrit à la ministre de l’Intérieur pour demander l’interdiction de Kanye West sur le sol britannique.

La polémique a eu des répercussions économiques immédiates, avec le retrait de plusieurs sponsors majeurs de cet événement musical de trois jours. Cette pression accrue fragilise l’organisation du festival et relance le débat sur la responsabilité des organisateurs face aux controverses entourant certains artistes.

Selon une source du ministère de l’Intérieur, les autorités examinent actuellement l’autorisation d’entrée du rappeur. La ministre Shabana Mahmood dispose du pouvoir de refuser l’accès au territoire britannique pour des raisons d’intérêt public, bien que le gouvernement ne commente généralement pas les cas individuels.

Cette affaire met en lumière les tensions entre liberté artistique, responsabilité publique et considérations politiques, dans un contexte où les prises de position d’artistes peuvent avoir des conséquences directes sur leur capacité à se produire à l’international.