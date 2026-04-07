Brésil : le programme de gaz gratuit fragilisé par la flambée des prix de l’énergie avant la présidentielle

Le programme brésilien de distribution gratuite de gaz de cuisine, pilier social du président Luiz Inácio Lula da Silva, est menacé par la hausse brutale des prix de l’énergie, à quelques mois d’une élection présidentielle décisive. Distributeurs et analystes alertent sur les difficultés croissantes à maintenir ce dispositif destiné à près de 50 millions de personnes.

Lancé en novembre sous le nom de « Gaz du peuple », ce programme constitue une mesure phare du gouvernement Lula en vue du scrutin d’octobre. Le nombre de bénéficiaires a rapidement triplé, illustrant son importance sociale dans un pays où le coût de l’énergie pèse fortement sur les ménages modestes.

Mais la flambée des prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL), liée notamment aux tensions internationales, met à rude épreuve ce système. La récente guerre au Moyen-Orient a entraîné une hausse significative des coûts, aggravée par des enchères organisées par Petrobras, où les primes ont atteint jusqu’au double des prix de référence.

Face à cette situation, le gouvernement a annoncé une nouvelle subvention de 330 millions de réaux pour soutenir les importations de GPL et limiter l’impact sur les prix. Le président Lula s’est également dit prêt à annuler certaines ventes aux enchères jugées trop coûteuses.

Cependant, les distributeurs se retrouvent pris en étau : bien qu’ils subissent la hausse des prix, ils ne peuvent pas la répercuter sur les revendeurs en raison des règles encadrant le programme. Cette contrainte fragilise l’équilibre économique du dispositif et suscite des inquiétudes quant à sa pérennité.

À l’approche de l’élection, l’avenir du « Gaz du peuple » devient un enjeu politique majeur. Le gouvernement devra trouver un équilibre entre soutien social et viabilité économique, dans un contexte international incertain qui continue de peser sur les marchés de l’énergie.