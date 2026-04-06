Centres de données : Amazon, Microsoft et Google sous pression des investisseurs pour leur impact environnemental

Les géants technologiques Amazon, Microsoft et Alphabet font face à une pression croissante de la part des investisseurs concernant leur consommation d’eau et d’énergie dans leurs centres de données aux États-Unis. Ces préoccupations s’inscrivent dans un contexte de vigilance accrue sur l’impact environnemental du numérique.

Plusieurs projets de centres de données, représentant des investissements de plusieurs milliards de dollars, ont récemment été abandonnés par ces entreprises, notamment en raison de tensions liées à l’utilisation des ressources naturelles et à l’opposition locale. L’accès à l’eau apparaît désormais comme un enjeu majeur pour le développement de ces infrastructures.

Des investisseurs, dont Trillium Asset Management, demandent davantage de transparence sur les stratégies climatiques des entreprises, en particulier celles d’Alphabet. Ils souhaitent obtenir des garanties sur la gestion durable des ressources et sur les mesures mises en place pour limiter l’empreinte écologique des centres de données.

Ces infrastructures, essentielles au fonctionnement des services numériques et de l’intelligence artificielle, sont fortement consommatrices d’électricité et d’eau, notamment pour le refroidissement des serveurs. Cette intensité énergétique suscite des inquiétudes croissantes quant à leur durabilité à long terme.

Les investisseurs considèrent désormais les risques liés à l’eau comme une menace émergente pour le secteur technologique. Cette pression pourrait contraindre les grandes entreprises à adapter leurs modèles de développement et à renforcer leurs engagements environnementaux dans un contexte de transition énergétique globale.