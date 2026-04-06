Cuba : des élus démocrates pressent Trump d’apaiser les tensions après une visite sur l’île

Deux élus démocrates de la Chambre des représentants américaine se sont rendus à Cuba la semaine dernière, appelant le président Donald Trump à « modérer son discours » envers l’île, dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Washington et La Havane.

Cette visite, menée notamment par Pramila Jayapal, figure de l’aile progressiste du Parti démocrate, constitue la première délégation de ce type à se rendre à Cuba cette année. Elle intervient après la mise en place par l’administration Trump d’un blocus pétrolier de facto visant à accentuer la pression sur le gouvernement communiste cubain.

Les élus ont exprimé leurs inquiétudes face à l’escalade des mesures économiques et à leurs conséquences sur la population cubaine. Ils ont plaidé pour une approche plus mesurée, estimant qu’un durcissement du ton et des sanctions risquait d’aggraver la situation sans favoriser une issue diplomatique.

Cette initiative s’inscrit dans un débat plus large au sein de la classe politique américaine sur la stratégie à adopter vis-à-vis de Cuba. Les démocrates critiques de la ligne dure de l’exécutif appellent à privilégier le dialogue et à éviter une détérioration supplémentaire des relations bilatérales.

La visite de cette délégation illustre les divisions persistantes à Washington sur la politique étrangère envers l’île, alors que les tensions restent vives et que les perspectives d’apaisement demeurent incertaines.