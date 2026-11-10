Nvidia dans la tourmente : Jensen Huang poursuivi en justice pour ses liens présumés avec une espionne chinoise

Les actionnaires de Nvidia poursuivent Jensen Huang pour avoir caché sa relation avec Alice Huang, suspectée d'être une espionne chinoise. La plainte, déposée à San José, évoque des risques pour la réputation et l'avenir de l'entreprise. L'affaire pourrait avoir des implications majeures dans le contexte des tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine.

Des actionnaires de Nvidia ont déposé une action collective contre le géant américain des semi-conducteurs et son patron Jensen Huang, l’accusant d’avoir dissimulé sa relation avec une femme soupçonnée d’être un agent du renseignement chinois. L’affaire secoue le premier fabricant mondial de puces pour l’intelligence artificielle.

La plainte a été déposée lundi devant le tribunal fédéral de San José, en Californie, quelques minutes après la clôture des marchés américains. Les actionnaires reprochent à Jensen Huang et à Nvidia d’avoir induit les investisseurs en erreur en taisant les risques que faisait peser sur l’entreprise la relation du PDG avec Alice Huang, une ancienne dirigeante de la société singapourienne Megaspeed, sans lien de parenté avec lui. Selon les plaignants, les dirigeants auraient omis de divulguer des préoccupations liées à la sécurité nationale susceptibles de menacer la réputation et les perspectives commerciales du groupe. Le montant des dommages et intérêts réclamés n’a pas été précisé.

L’affaire avait éclaté au grand jour le mois dernier, lorsque le New York Times avait révélé que les autorités américaines auraient conclu qu’Alice Huang était un agent du renseignement chinois. Nvidia avait alors annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête interne indépendante sur des informations faisant état d’une tentative d’influence étrangère visant son PDG. Jensen Huang a reconnu publiquement une infidélité conjugale dans une lettre ouverte, sans nommer la personne concernée. « Je soutiens l’enquête et coopérerai pleinement », a-t-il écrit, ajoutant être « déterminé à protéger Nvidia et à soutenir la sécurité nationale américaine ».

Le président Donald Trump a confirmé lundi que le FBI était saisi du dossier, tout en affichant son soutien au dirigeant. Il a indiqué avoir échangé avec Jensen Huang dans la journée. « Il m’a dit qu’il n’avait absolument aucune idée que la personne en question était une espionne », a déclaré le président américain devant la presse. Pékin, de son côté, a catégoriquement démenti toute opération d’espionnage. « L’accusation d’espionne chinoise est sans fondement. Ce ne sont que des calomnies contre la Chine », a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

L’affaire prend une dimension particulière au regard du rôle central que joue Nvidia dans la compétition technologique entre Washington et Pékin. Le groupe, que Jensen Huang a transformé d’un fabricant de cartes graphiques pour jeux vidéo en fournisseur incontournable des infrastructures d’intelligence artificielle, est au cœur des restrictions américaines à l’exportation visant à limiter l’accès de la Chine aux puces de pointe. Le PDG avait plaidé pour un assouplissement de ces restrictions sur le marché chinois, une position qui, à la lumière des révélations actuelles, alimente les interrogations sur d’éventuelles compromissions d’informations confidentielles. Le titre Nvidia a clôturé en baisse de 4,3 % lundi.