Maduro et son épouse inculpés de complot en vue de torturer des citoyens américains

Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores sont désormais inculpés aux États-Unis de complot pour torturer des citoyens américains, en plus de leurs précédentes accusations de trafic de drogue et de narco-terrorisme. Les procureurs détaillent un système de répression violent contre l'opposition, tandis que leur détention à Brooklyn se prolonge jusqu'à leur procès prévu pour juin 2027.

Les procureurs fédéraux américains ont ajouté jeudi de nouveaux chefs d’accusation contre l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores, déjà poursuivis pour trafic de drogue et infractions liées aux armes. Le couple, détenu depuis janvier dans un centre de rétention à Brooklyn, est désormais accusé de complot en vue de commettre des actes de torture sur des ressortissants américains.

Nicolás Maduro, 63 ans, et son épouse Cilia Flores, 69 ans, font face à de nouvelles poursuites judiciaires aux États-Unis. Un acte d’accusation révisé, rendu public jeudi, les accuse d’avoir présidé « un système de répression fondé sur la violence contre l’opposition politique, la détention arbitraire et la torture de détenus, dont des citoyens américains », afin de « s’ancrer au pouvoir ».

Selon les procureurs, les méthodes employées comprenaient des chocs électriques, l’asphyxie, le viol, la nudité forcée, l’isolement prolongé, la privation de nourriture, le placement en cellule disciplinaire et des formes de torture psychologique. Cette dernière incluait notamment des menaces de mort proférées à l’encontre des familles des victimes, y compris des enfants. « Tout cela a été fait pour permettre à Maduro et Flores de conserver leur pouvoir », ont déclaré les procureurs devant le palais de justice.

Cilia Flores est par ailleurs désormais associée à l’accusation de narco-terrorisme déjà retenue contre son mari. L’acte d’accusation lui attribue un rôle central dans la mise en place du système répressif : elle aurait ordonné des actes de torture et reçu des comptes rendus sur le sort de prisonniers spécifiques, notamment pour protéger des membres de sa famille impliqués dans des activités illicites.

Les deux anciens dirigeants ont été arrêtés lors d’un raid nocturne mené par des forces américaines sur leur résidence de Caracas en janvier. Leur avocat, Barry J. Pollack, a indiqué que son client contestait les nouvelles accusations et souhaitait se défendre devant un tribunal. Une demande de Cilia Flores visant à être placée en résidence surveillée a été rejetée par un juge jeudi, et le couple demeurera en détention à Brooklyn jusqu’au procès, dont l’ouverture est fixée à juin 2027.

Les accusations formulées dans ce document font écho aux témoignages recueillis depuis des années auprès d’anciens détenus vénézuéliens. Javier Tarazona, responsable d’une organisation de défense des droits humains, a décrit comment lui et son frère ont été enfermés pendant 46 jours dans une minuscule cellule disciplinaire après une arrestation arbitraire. Un autre ancien prisonnier, Ángel Godoy, a raconté avoir été maintenu à l’isolement pendant des mois, sans aucun contact avec son épouse, elle-même tenue dans l’ignorance de sa situation.

Depuis l’éviction de Maduro, sa vice-présidente Delcy Rodríguez a été investie présidente par intérim avec le soutien de l’administration américaine. Si des centaines de prisonniers politiques ont été libérés dans le cadre d’une loi d’amnistie, plus de 300 demeurent encore incarcérés, selon l’organisation de défense des droits des détenus Foro Penal. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a averti en mars que son bureau continuait de recevoir des signalements faisant état de tortures sur des détenus, même après la chute de l’ancien dirigeant, évoquant des « préoccupations structurelles et systémiques » persistantes.